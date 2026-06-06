Bodyguard Lionel Messi Takjub dengan Kaki Roberto Carlos, Momen Kocak Ini Langsung Viral

Legenda hidup Real Madrid Roberto Carlos. (Instagram/@oficialrc3)
JawaPos.com - Dunia sepak bola kembali dihibur momen unik yang melibatkan legenda Brasil Roberto Carlos dan pengawal pribadi Lionel Messi, Yassine Cheuko. Interaksi singkat keduanya dalam sebuah acara berhasil menarik perhatian publik dan menjadi viral di berbagai platform media sosial.
Video yang beredar memperlihatkan Roberto Carlos sedang berjalan sebelum berpapasan dengan Yassine Cheuko. Pengawal Messi itu sempat mengalami senggolan bahu ringan yang membuat suasana terlihat sedikit tegang selama beberapa detik. Namun, situasi tersebut ternyata hanya menjadi awal dari momen santai yang mengundang tawa.
Setelah saling menatap sejenak, Roberto Carlos tampak penasaran dengan postur atletis Yessine Cheuko. Mantan bek kiri timnas Brasil itu kemudian memegang lengan sang pengawal untuk merasakan ototnya yang kekar. Tak ingin kalah, Cheuko langsung memberikan respons yang tak kalah menarik.
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Pria yang dikenal sebagai pengawal Lionel Messi itu justru menyentuh kaki Roberto Carlos, khususnya bagian paha yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kekuatan sang legenda. Aksi spontan tersebut membuat keduanya tertawa sebelum berjabat tangan dan berpelukan hangat.
Momen sederhana itu langsung mendapat banyak respons dari penggemar sepak bola. Banyak yang menganggap tindakan Cheuko sebagai bentuk penghormatan kepada salah satu pemain terbaik yang pernah menghiasi lapangan hijau.
Nama Roberto Carlos memang identik dengan kekuatan fisik luar biasa. Selama karier profesionalnya, dia dikenal sebagai bek kiri yang memiliki kecepatan, stamina, dan tendangan keras yang sulit ditandingi. Kaki kirinya bahkan menjadi salah satu bagian tubuh paling terkenal dalam sejarah sepak bola.
Salah satu momen yang paling melekat di benak pecinta sepak bola adalah tendangan bebas spektakulernya ke gawang Prancis pada tahun 1997. Dari jarak yang cukup jauh, bola hasil tendangannya sempat terlihat melenceng sebelum berbelok tajam dan masuk ke gawang. Gol tersebut hingga kini masih sering diputar ulang dan dianggap sebagai salah satu tendangan bebas terbaik sepanjang masa.
Kekuatan tendangan Roberto Carlos bahkan pernah menjadi bahan penelitian ilmiah karena efek dan kecepatan bola yang dihasilkannya dianggap luar biasa. Tidak heran jika hingga sekarang banyak pemain muda maupun penggemar sepak bola yang masih mengagumi kemampuan fisiknya.
Sementara itu, Yassine Cheuko juga memiliki popularitas tersendiri. Sejak mendampingi Lionel Messi di Inter Miami, sosoknya kerap menjadi perhatian publik. Latar belakangnya di dunia bela diri dan keamanan profesional membuatnya dipercaya menjaga keselamatan kapten timnas Argentina tersebut dalam berbagai kesempatan.
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