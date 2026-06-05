Real Madrid Siap Tebus Klausul Jose Mourinho dari Benfica, Reuni di Bernabeu Makin Dekat!

JawaPos.com - Kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid tampaknya tinggal menunggu waktu. Setelah berminggu-minggu menjadi bahan spekulasi, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Los Blancos kini siap menuntaskan proses yang diperlukan untuk membawa kembali pelatih asal Portugal tersebut ke Santiago Bernabeu.

Melansir Record, Real Madrid telah memberi tahu Benfica bahwa mereka bersedia mengaktifkan klausul pelepasan Mourinho senilai 15 juta euro pada pekan depan. Jika proses berjalan sesuai rencana, maka hambatan terakhir dalam operasi ini akan segera terselesaikan.

Langkah tersebut menjadi sinyal paling kuat sejauh ini bahwa reuni antara Mourinho dan Real Madrid semakin dekat untuk terwujud.

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Madrid Siap Menuntaskan Transfer Mourinho Nama Mourinho memang sudah lama dikaitkan dengan kursi pelatih Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan dalam kampanye pemilihan presiden klub, Florentino Perez secara terbuka menjadikan pelatih berusia 63 tahun itu sebagai sosok yang akan memimpin proyek olahraga berikutnya.

Laporan yang beredar menyebutkan bahwa kesepakatan pribadi antara Mourinho dan Real Madrid sebenarnya telah tercapai sejak beberapa waktu lalu. Namun, kontrak yang masih mengikat sang pelatih dengan Benfica membuat proses tersebut belum bisa dirampungkan.

Awalnya, situasi terlihat lebih sederhana. Pekan lalu, klausul pelepasan Mourinho disebut hanya bernilai 7 juta euro.

Sayangnya, proses pemilihan presiden yang masih berlangsung membuat Real Madrid tidak dapat bergerak cepat sebelum tenggat waktu klausul tersebut berakhir.

Akibatnya, biaya untuk membebaskan Mourinho dari kontraknya kini meningkat menjadi 15 juta euro.