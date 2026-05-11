Sandy Walsh di Buriram United: Cetak Sejarah di Liga Thailand dan Selalu Jadi Andalan di Lini Belakang

JawaPos.com - Sandy Walsh berhasil mengantarkan Buriram United menjadi juara Liga Thailand musim 2025/2026. Perayaan gelar juara tersebut dilakukan setelah laga imbang melawan Lamphun Warriors, Minggu (10/5).

Bagi Buriram United, ini menjadi gelar Liga Thailand mereka yang ke-11 sejak pertama kali menjadi juara pada musim 2007/2008. Tim asal kota Buriram tersebut sudah empat musim menjuarai Liga Thailand berturut-turut yang dimulai pada musim 2021/2022.

Sandy Walsh Orang Indonesia Pertama yang Juara Liga Thailand Sejarah berhasil diciptakan Sandy Walsh bersama Buriram United. Untuk pertama kalinya ada orang Indonesia yang berhasil meraih gelar Liga Thailand bersama Buriram United.

Baca Juga:Sandy Walsh Saling Sapa dengan Rizky Ridho di Timnas Indonesia dengan Tagline Ikonik Milik Persebaya Surabaya

Itu berarti, pemain Timnas Indonesia tersebut mendahului Asnawi dan Pratama Arhan dalam meraih gelar Liga Thailand. Tim yang dibela Asnawi, Port FC, harus puas menjadi runner-up musim ini. Sementara Pratama Arhan membantu Bangkok United bertengger di posisi kelima.

Gelar Liga Thailand diprediksi bukan menjadi satu-satunya gelar Sandy Walsh di Buriram United. Dia masih memiliki peluang untuk memenangkan dua trofi di ajang ASEAN Club Championship dan Piala Thailand.

Performa Sandy Walsh di Buriram United Sandy Walsh kerap menjadi andalan Buriram United di Liga Thailand dari era Osmar Loss hingga kini dilatih Mark Jackson. Melansir Transfermarkt, bek berusia 31 tahun tersebut bermain 20 pertandingan dan 14 kali menjadi starter di Liga Thailand.

Meski menjadi bek, Walsh tetap membantu penyerangan Buriram United. Bahkan, bek nomor punggung mencetak dua gol di laga melawan Chiangrai United dan Chonburi FC.

Selain itu, Walsh juga memiliki koleksi dua assist yang menunjukkan kontribusinya dalam penyerangan. Assist tersebut dilakukannya pada laga melawan Ratchaburi FC dan Muangthong United.