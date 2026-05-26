Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 26 Mei 2026 | 12.30 WIB

Eks Pelatih Vietnam Park Hang-seo Kembali Melatih, Gabung Klub Thailand Kanchanaburi FC

Mantan pelatih Timnas Vietnam asal Korea Selatan Park Hang-seo menjadi pelatih baru klub Thailand Kanchanaburi Power FC. (Istimewa) - Image

Mantan pelatih Timnas Vietnam asal Korea Selatan Park Hang-seo menjadi pelatih baru klub Thailand Kanchanaburi Power FC. (Istimewa)

JawaPos.com - Mantan pelatih Timnas Vietnam asal Korea Selatan, Park Hang-seo, resmi kembali ke dunia kepelatihan. Pelatih berusia 68 tahun itu diumumkan sebagai pelatih baru klub Thailand Kanchanaburi Power FC menghadapi kompetisi musim depan di kasta kedua Liga Thailand.

Kanchanaburi Power FC memberikan kontrak berdurasi dua musim kepada Park Hang-seo. Salah satu target utama yang dibebankan kepada pelatih berpengalaman tersebut adalah membawa klub promosi ke Thai League 1.

Kehadiran Park Hang-seo menjadi sorotan besar di sepak bola Asia Tenggara. Namanya dikenal luas setelah sukses mengangkat prestasi sepak bola Vietnam dalam beberapa tahun terakhir.

Bersama Vietnam, dia mempersembahkan gelar AFF Cup 2018 serta membawa tim berjaya di ajang SEA Games. Tak hanya itu, Park Hang-seo juga sukses membawa Vietnam menembus final Piala Asia U-23 2018 dan menjadi salah satu tim paling disegani di kawasan ASEAN.

Sentuhan taktik dan kedisiplinannya membuat Vietnam mengalami perkembangan signifikan selama masa kepemimpinannya.

Kini, tantangan baru menanti Park Hang-seo di Thailand. Meski Kanchanaburi Power FC bukan klub papan atas, manajemen tampak serius membangun kekuatan demi bersaing di papan atas Thai League 2 musim depan. Pengalaman panjang Park di level internasional diyakini bisa membantu klub berkembang lebih cepat.

Sebelum menerima tawaran dari Kanchanaburi, Park Hang-seo sempat menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Dia juga beberapa kali dikaitkan dengan sejumlah proyek sepak bola di Asia Tenggara setelah meninggalkan Vietnam pada awal 2023.

Penunjukan Park juga menjadi sinyal ambisi besar Kanchanaburi Power FC. Klub tersebut berharap popularitas dan pengalaman sang pelatih mampu meningkatkan kualitas tim sekaligus menarik perhatian publik sepak bola Thailand.

Bagi pecinta sepak bola Asia Tenggara, kembalinya Park Hang-seo ke pinggir lapangan tentu menarik untuk dinantikan. Apalagi, Thailand dan Vietnam selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di kawasan ASEAN.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Dua Pemain Timnas Indonesia Juara di Thailand: Sandy Walsh dan Asnawi Ukir Prestasi di Musim 2025/26 - Image
Sepak Bola Indonesia

Dua Pemain Timnas Indonesia Juara di Thailand: Sandy Walsh dan Asnawi Ukir Prestasi di Musim 2025/26

Selasa, 26 Mei 2026 | 03.35 WIB

Skuad Thailand untuk FIFA Matchday Juni 2026 Resmi Dirilis, Ada Debutan dari Jepang dan Prancis - Image
Sepak Bola Dunia

Skuad Thailand untuk FIFA Matchday Juni 2026 Resmi Dirilis, Ada Debutan dari Jepang dan Prancis

Minggu, 17 Mei 2026 | 01.12 WIB

Cuma Gamba Osaka yang Selamat! Dibantai Klub Thailand, Persib Bandung Terkena Kutukan Juara Grup ACL Two Wilayah Timur - Image
Sepak Bola Indonesia

Cuma Gamba Osaka yang Selamat! Dibantai Klub Thailand, Persib Bandung Terkena Kutukan Juara Grup ACL Two Wilayah Timur

Sabtu, 14 Februari 2026 | 04.15 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore