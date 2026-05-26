Eks Pelatih Vietnam Park Hang-seo Kembali Melatih, Gabung Klub Thailand Kanchanaburi FC

Mantan pelatih Timnas Vietnam asal Korea Selatan Park Hang-seo menjadi pelatih baru klub Thailand Kanchanaburi Power FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Mantan pelatih Timnas Vietnam asal Korea Selatan, Park Hang-seo, resmi kembali ke dunia kepelatihan. Pelatih berusia 68 tahun itu diumumkan sebagai pelatih baru klub Thailand Kanchanaburi Power FC menghadapi kompetisi musim depan di kasta kedua Liga Thailand.
Kanchanaburi Power FC memberikan kontrak berdurasi dua musim kepada Park Hang-seo. Salah satu target utama yang dibebankan kepada pelatih berpengalaman tersebut adalah membawa klub promosi ke Thai League 1.
Kehadiran Park Hang-seo menjadi sorotan besar di sepak bola Asia Tenggara. Namanya dikenal luas setelah sukses mengangkat prestasi sepak bola Vietnam dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga:Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 Digelar Pekan Ini, Indonesia Siap Bersaing dari Pot 2
Bersama Vietnam, dia mempersembahkan gelar AFF Cup 2018 serta membawa tim berjaya di ajang SEA Games. Tak hanya itu, Park Hang-seo juga sukses membawa Vietnam menembus final Piala Asia U-23 2018 dan menjadi salah satu tim paling disegani di kawasan ASEAN.
Sentuhan taktik dan kedisiplinannya membuat Vietnam mengalami perkembangan signifikan selama masa kepemimpinannya.
Kini, tantangan baru menanti Park Hang-seo di Thailand. Meski Kanchanaburi Power FC bukan klub papan atas, manajemen tampak serius membangun kekuatan demi bersaing di papan atas Thai League 2 musim depan. Pengalaman panjang Park di level internasional diyakini bisa membantu klub berkembang lebih cepat.
Baca Juga:Duet Lisandro Martinez dan Cristian Romero, Kombinasi Ideal Lini Belakang Timnas Argentina di Piala Dunia 2026
Sebelum menerima tawaran dari Kanchanaburi, Park Hang-seo sempat menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Dia juga beberapa kali dikaitkan dengan sejumlah proyek sepak bola di Asia Tenggara setelah meninggalkan Vietnam pada awal 2023.
Penunjukan Park juga menjadi sinyal ambisi besar Kanchanaburi Power FC. Klub tersebut berharap popularitas dan pengalaman sang pelatih mampu meningkatkan kualitas tim sekaligus menarik perhatian publik sepak bola Thailand.
Bagi pecinta sepak bola Asia Tenggara, kembalinya Park Hang-seo ke pinggir lapangan tentu menarik untuk dinantikan. Apalagi, Thailand dan Vietnam selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di kawasan ASEAN.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK