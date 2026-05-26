Eks Pelatih Vietnam Park Hang-seo Kembali Melatih, Gabung Klub Thailand Kanchanaburi FC

JawaPos.com - Mantan pelatih Timnas Vietnam asal Korea Selatan, Park Hang-seo, resmi kembali ke dunia kepelatihan. Pelatih berusia 68 tahun itu diumumkan sebagai pelatih baru klub Thailand Kanchanaburi Power FC menghadapi kompetisi musim depan di kasta kedua Liga Thailand.

Kanchanaburi Power FC memberikan kontrak berdurasi dua musim kepada Park Hang-seo. Salah satu target utama yang dibebankan kepada pelatih berpengalaman tersebut adalah membawa klub promosi ke Thai League 1.

Kehadiran Park Hang-seo menjadi sorotan besar di sepak bola Asia Tenggara. Namanya dikenal luas setelah sukses mengangkat prestasi sepak bola Vietnam dalam beberapa tahun terakhir.

Bersama Vietnam, dia mempersembahkan gelar AFF Cup 2018 serta membawa tim berjaya di ajang SEA Games. Tak hanya itu, Park Hang-seo juga sukses membawa Vietnam menembus final Piala Asia U-23 2018 dan menjadi salah satu tim paling disegani di kawasan ASEAN.

Sentuhan taktik dan kedisiplinannya membuat Vietnam mengalami perkembangan signifikan selama masa kepemimpinannya.

Kini, tantangan baru menanti Park Hang-seo di Thailand. Meski Kanchanaburi Power FC bukan klub papan atas, manajemen tampak serius membangun kekuatan demi bersaing di papan atas Thai League 2 musim depan. Pengalaman panjang Park di level internasional diyakini bisa membantu klub berkembang lebih cepat.

Sebelum menerima tawaran dari Kanchanaburi, Park Hang-seo sempat menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Dia juga beberapa kali dikaitkan dengan sejumlah proyek sepak bola di Asia Tenggara setelah meninggalkan Vietnam pada awal 2023.

Penunjukan Park juga menjadi sinyal ambisi besar Kanchanaburi Power FC. Klub tersebut berharap popularitas dan pengalaman sang pelatih mampu meningkatkan kualitas tim sekaligus menarik perhatian publik sepak bola Thailand.