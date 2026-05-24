Dunia, Siap-siap Dengar Nama Indonesia Sering Disebut Komentator Eropa! Perjalanan Fantastis Como 1907

JawaPos.com - Jika AS Roma dan AC Milan gagal mengalahkan lawan-lawannya dalam laga terakhir Serie A Italia pada Minggu dini hari nanti, dan saat bersamaan Como 1907 menang, maka bersiaplah bahwa pada musim depan Anda akan mendengarkan nama Indonesia lebih sering disebut oleh para komentator sepak bola Eropa, dikutip dari ANTARA.

Como 1907 adalah klub kecil yang disulap oleh Djarum Group, konglomerasi terkemuka Indonesia, menjadi perlahan masuk lapisan elite sepak bola Italia.

Publik Italia mungkin tak menyangka, tapi orang Indonesia yang kenal betul dengan sepak terjang Djarum di dunia olah raga nasional, khususnya bulu tangkis, tak akan heran oleh sentuhan emas grup bisnis yang peduli pengembangan olahraga ini.

Sebelum ini mungkin tak ada yang menyangka klub antah berantah seperti Como tiba-tiba menyeruak ke lingkungan elite sepak bola Italia.

Musim ini mereka sudah memastikan berlaga di Liga Europa edisi musim depan.

Liga Europa adalah kompetisi level dua Eropa di bawah Liga Champions.

Musim depan Liga Italia mendapatkan tujuh jatah kompetisi Eropa; empat Liga Champions, dua Liga Europa dan satu Liga Conference Europa.

Dengan 68 poin yang mereka kumpulkan, Como 1907 untuk sementara menduduki peringkat kelima dalam klasemen Serie A, di atas raksasa Juventus, berkat unggul selisih gol.