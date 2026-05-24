Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 24 Mei 2026 | 16.09 WIB

Dunia, Siap-siap Dengar Nama Indonesia Sering Disebut Komentator Eropa! Perjalanan Fantastis Como 1907

Cesc Fabregas bawa Como lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kali. (Instagram/@Como_1907) - Image

Cesc Fabregas bawa Como lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kali. (Instagram/@Como_1907)

JawaPos.com - Jika AS Roma dan AC Milan gagal mengalahkan lawan-lawannya dalam laga terakhir Serie A Italia pada Minggu dini hari nanti, dan saat bersamaan Como 1907 menang, maka bersiaplah bahwa pada musim depan Anda akan mendengarkan nama Indonesia lebih sering disebut oleh para komentator sepak bola Eropa, dikutip dari ANTARA.

Como 1907 adalah klub kecil yang disulap oleh Djarum Group, konglomerasi terkemuka Indonesia, menjadi perlahan masuk lapisan elite sepak bola Italia.

Publik Italia mungkin tak menyangka, tapi orang Indonesia yang kenal betul dengan sepak terjang Djarum di dunia olah raga nasional, khususnya bulu tangkis, tak akan heran oleh sentuhan emas grup bisnis yang peduli pengembangan olahraga ini.

Sebelum ini mungkin tak ada yang menyangka klub antah berantah seperti Como tiba-tiba menyeruak ke lingkungan elite sepak bola Italia.

Musim ini mereka sudah memastikan berlaga di Liga Europa edisi musim depan.

Liga Europa adalah kompetisi level dua Eropa di bawah Liga Champions.

Musim depan Liga Italia mendapatkan tujuh jatah kompetisi Eropa; empat Liga Champions, dua Liga Europa dan satu Liga Conference Europa.

Dengan 68 poin yang mereka kumpulkan, Como 1907 untuk sementara menduduki peringkat kelima dalam klasemen Serie A, di atas raksasa Juventus, berkat unggul selisih gol.

Kedua tim hanya berselisih dua poin dengan AC Milan dan AS Roma, yang masing-masing menempati peringkat ketiga dan keempat.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Deretan Fakta Federico Barba Bisa Hengkang dari Persib Bandung Usai Rebut Gelar Juara Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Deretan Fakta Federico Barba Bisa Hengkang dari Persib Bandung Usai Rebut Gelar Juara Super League

Senin, 25 Mei 2026 | 23.45 WIB

Prediksi Cremonese vs Como 1907: Tinggal Selangkah Menuju Sejarah, Cesc Fabregas Punya Modal Streak Unbeaten - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Cremonese vs Como 1907: Tinggal Selangkah Menuju Sejarah, Cesc Fabregas Punya Modal Streak Unbeaten

Senin, 25 Mei 2026 | 03.46 WIB

Setelah 119 Tahun, Como Akhirnya Tembus Kompetisi Sepak Bola Eropa - Image
Sepak Bola Dunia

Setelah 119 Tahun, Como Akhirnya Tembus Kompetisi Sepak Bola Eropa

Selasa, 12 Mei 2026 | 23.07 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore