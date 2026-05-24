Prediksi Torino vs Juventus: Gleison Bremer Kejar Liga Champions, Jadi Pertaruhan Harga Diri Spalletti

JawaPos.com – Allenatore Juventus Luciano Spalletti selalu berhasil membawa klubnya lolos ke Liga Champions. Sebelas musim menghabiskan kariernya sebagai pelatih Udinese Calcio, AS Roma, Inter Milan, SSC Napoli, hanya sekali dia gagal.

Yaitu saat hanya berhasil mengantar Il Lupi, julukan Roma, finis peringkat keenam Serie A 2008–2009. Posisi yang sama dengan Juventus sampai giornata ke-37 musim ini.

Karena itulah, duel Derby della Mole melawan Torino FC di Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, dini hari nanti bukan hanya gengsi fans Juve. Tetapi, sekaligus pertaruhan harga diri Spalletti (siaran langsung ANTV/Vidio pukul 01.45 WIB).

Sebagai mantan pemain Torino, bek tengah Juve Gleison Bremer pun tahu, derbi Turin kali ini bukan hanya tentang gengsi derbi. Juga demi satu spot di Liga Champions musim depan.

Bremer absen dalam derbi ini karena akumulasi kartu. "Ini laga yang sulit. Tetapi aku yakin, kami mampu menunjukkan perlawanan pada giornata terakhir, dan lolos ke Liga Champions," koar Bremer, dalam siaran Futebol do Mundo ESPN Brasil.

Bersama Bremer, hanya sekali klub berjuluk Bianconeri itu gagal lolos Liga Champions. Yaitu pada musim 2023–2024. Musim lalu dia empat kali mengawal defense Juve.

Prediksi Susunan Pemain TORINO FC vs JUVENTUS

TORINO FC (3-4-1-2)

1-Paleari (g);

23-Coco, 44-Ismajli, 77-Ebosse;

16-Pedersen, 4-Prati, 66-Gineitis, 33-Obrador;

10-Vlasic;

91-Zapata (c), 18-Simeone

Pelatih: Roberto D’Aversa

JUVENTUS (4-2-3-1)

16-Di Gregorio (g);

15-Kalulu, 4-Gatti, 6-Kelly, 27-Cambiaso;

5-Locatelli (c), 19-Thuram;

7-Conceicao, 22-McKennie, 13-Boga;

9-Vlahovic

Pelatih: Luciano Spalletti