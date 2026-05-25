Antara
Senin, 25 Mei 2026 | 14.30 WIB

Liverpool Akhiri Musim dengan Hasil Imbang 1-1 Lawan Brentford

Striker Liverpool Mohamed Salah setelah pertandingan terakhirnya bersama Liverpool saat menghadapi Brentford pada matchday ke-38 Liga Inggris di Stadion Anfield, Minggu (24/5). (X/LFC)

JawaPos.com - Liverpool mengakhiri musim 2025/26 dengan hasil tidak memuaskan setelah ditahan imbang 1-1 melawan Brentford pada matchday ke-38 Liga Inggris di Stadion Anfield, Minggu (24/5). The Reds sempat unggul melalui gol Curtis Jones sebelum gol Kevin Schade menyamakan kedudukan untuk Brentford.

Pertandingan ini menjadi momen emosional bagi publik Anfield karena sekaligus menandai laga terakhir Mohamed Salah dan Andy Robertson sebelum meninggalkan Liverpool pada bursa transfer musim panas 2026.

Hasil imbang membuat skuad Arne Slot menutup musim di peringkat kelima klasemen akhir. Sementara Brentford gagal menembus zona Eropa setelah finis di posisi kesembilan, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris dikutip dari Antara.

Liverpool tampil menekan sejak awal pertandingan dengan mengandalkan Salah di sisi kanan. Peluang pertama hadir pada menit ke-4 ketika sundulan Ibrahima Konate memanfaatkan situasi bola mati, tetapi masih mampu diamankan kiper Brentford Caoimhin Kelleher.

Di tengah tekanan Liverpool, Brentford justru sempat mengancam pada menit ke-43. Beruntung bagi tuan rumah, Alisson Becker tampil sigap untuk menggagalkan peluang tim tamu.

Tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir dan kedua tim memasuki ruang ganti dengan skor 0-0. Memasuki babak kedua, Brentford mencoba mengambil inisiatif serangan, tetapi lini belakang Liverpool masih mampu mengatasinya.

​​​Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-58. Salah menunjukkan sentuhan terakhirnya di Anfield dengan mengirim umpan matang dari sisi kiri pertahanan Brentford yang berhasil disontek Curtis Jones menjadi gol. Liverpool unggul 1-0.

Namun, keunggulan itu hanya bertahan enam menit. Brentford sukses menyamakan kedudukan melalui Kevin Schade pada menit ke-64 setelah memanfaatkan celah di pertahanan Liverpool.

Tidak ingin menutup laga perpisahan dengan hasil imbang, pelatih Arne Slot melakukan sejumlah pergantian pada menit ke-73. Salah ditarik keluar dan digantikan Jeremie Frimpong, sementara Rio Ngumoha digantikan Florian Wirtz.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
