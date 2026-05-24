Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
Senin, 25 Mei 2026 | 01.37 WIB

Prediksi Skor AFC Bournemouth vs Nottingham Forest: Andoni Iraola Wajib Menang, The Cherries Berharap Bantuan Semenyo

Kebersamaan Andoni Iraola dan Antoine Semenyo saat rayakan kemenangan Bournemouth di bawah guyuran hujan. (Dok talkSPORT)

 
JawaPos.com – Antoine Semenyo sudah "membantu" AFC Bournemouth yang sukses menahan Manchester City 1-1 (20/5). Sekaligus "membantu" Arsenal memenangi Premier League musim ini.
 
Nah, malam nanti, Semenyo diharapkan membantu Bournemouth ke ajang Liga Champions. Sekadar diketahui, Semenyo merupakan eks pemain The Cherries, julukan Bournemouth.
 
 
Gol-gol Semenyo diharapkan bisa kembali terjadi saat City menjamu Aston Villa di Etihad Stadium, Manchester. Kemenangan atas Villa yang bisa memudahkan jalan Bournemouth lolos ke Liga Champions untuk pertama kali dalam sejarahnya.
 
Di sisi lain, Bournemouth akan menghadapi Nottingham Forest di City Ground, Nottinghamshire *(siaran langsung Vidio pukul 22.00 WIB).* "Apapun itu, kami harus menang di Nottingham," sebut tactician Bournemouth Andoni Iraola, dilansir dari laman Bournemouth Daily Echo.
 
Menurut Iraola, Forest tetap lawan yang tangguh. Faktanya, Forest musim ini mampu melaju sampai semifinal Liga Europa sebelum keok dari The Villans, julukan Villa.
 
"Mereka (Forest) mampu mengubah jalannya permainan. Mereka juga sering tiba-tiba memainkan dua striker tengah," sambung Iraola. "Lihat saja, hadiah apa yang kami dapatkan pada akhir musim ini," tegas Iraola yang akan angkat kaki dari Bournemouth itu.

Prediksi Skor AFC Bournemouth vs Nottingham Forest: 1-0

Baca Juga:Gustavo Fernandes Pamitan! Bek Asing Persebaya Surabaya Tinggalkan Green Force Usai 6 Bulan Penuh Memori Indah

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Persis Solo Susul PSBS Biak dan Semen Padang ke Championship, Tren Penurunan Performa Berlanjut Sejak 2022 - Image
Sepak Bola Indonesia

Persis Solo Susul PSBS Biak dan Semen Padang ke Championship, Tren Penurunan Performa Berlanjut Sejak 2022

Senin, 25 Mei 2026 | 01.29 WIB

Gustavo Fernandes Pamitan! Bek Asing Persebaya Surabaya Tinggalkan Green Force Usai 6 Bulan Penuh Memori Indah - Image
Sepak Bola Indonesia

Gustavo Fernandes Pamitan! Bek Asing Persebaya Surabaya Tinggalkan Green Force Usai 6 Bulan Penuh Memori Indah

Senin, 25 Mei 2026 | 00.38 WIB

Jurgen Klopp Pernah Puji Andoni Iraola, Kandidat Pengganti Arne Slot di Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Jurgen Klopp Pernah Puji Andoni Iraola, Kandidat Pengganti Arne Slot di Liverpool

Sabtu, 23 Mei 2026 | 22.21 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

4

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

5

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

6

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

7

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

8

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore