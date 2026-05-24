Prediksi Skor AFC Bournemouth vs Nottingham Forest: Andoni Iraola Wajib Menang, The Cherries Berharap Bantuan Semenyo

Kebersamaan Andoni Iraola dan Antoine Semenyo saat rayakan kemenangan Bournemouth di bawah guyuran hujan. (Dok talkSPORT)

JawaPos.com – Antoine Semenyo sudah "membantu" AFC Bournemouth yang sukses menahan Manchester City 1-1 (20/5). Sekaligus "membantu" Arsenal memenangi Premier League musim ini.

Nah, malam nanti, Semenyo diharapkan membantu Bournemouth ke ajang Liga Champions. Sekadar diketahui, Semenyo merupakan eks pemain The Cherries, julukan Bournemouth.

Gol-gol Semenyo diharapkan bisa kembali terjadi saat City menjamu Aston Villa di Etihad Stadium, Manchester. Kemenangan atas Villa yang bisa memudahkan jalan Bournemouth lolos ke Liga Champions untuk pertama kali dalam sejarahnya.

Di sisi lain, Bournemouth akan menghadapi Nottingham Forest di City Ground, Nottinghamshire *(siaran langsung Vidio pukul 22.00 WIB).* "Apapun itu, kami harus menang di Nottingham," sebut tactician Bournemouth Andoni Iraola, dilansir dari laman Bournemouth Daily Echo.

Menurut Iraola, Forest tetap lawan yang tangguh. Faktanya, Forest musim ini mampu melaju sampai semifinal Liga Europa sebelum keok dari The Villans, julukan Villa.

"Mereka (Forest) mampu mengubah jalannya permainan. Mereka juga sering tiba-tiba memainkan dua striker tengah," sambung Iraola. "Lihat saja, hadiah apa yang kami dapatkan pada akhir musim ini," tegas Iraola yang akan angkat kaki dari Bournemouth itu.

Prediksi Skor AFC Bournemouth vs Nottingham Forest: 1-0

