Akhiri Musim dengan Trofi, Klub Juara Liga Primer Kamboja Panen Penghargaan Individu

JawaPos.com - Musim 2025/26 Liga Primer Kamboja resmi dengan pencapaian manis bagi Preah Khan Reach Svay Rieng FC sang sukses menjadi juara Liga Kamboja. Klub berjuluk The Blue Swods tidak hanya sukses menutup kompetisi lewat raihan trofi liga tapi juga berhasil membawa sederet penghargaan individu dan klub pada ajang CPL Honors.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa performa apik tim tidak hanya terlihat dari hasil pertandingan di lapangan. Tapi juga dari konsistensi kerja seluruh elemen klub sepanjang musim.

Selain mengangkat trofi juara, klub ini juga membawa pulang sejumlah penghargaan penting. Seperti Pelatih Terbaik, Pencetak Gol Terbanyak, Kiper Terbaik, hingga penghargaan Tim Tuan Rumah Terbaik.

Capaian itu menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah klub sepak bola tidak dibangun dalam waktu singkat. Ada banyak peran yang bekerja di balik layar demi memastikan tim mampu tampil stabil sepanjang musim kompetisi.

Mulai dari pemain, staf pelatih, tim medis, operasional pertandingan, media klub, bagian administrasi, logistik, hingga dukungan pemilik klub menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kesuksesan tersebut. Semua bekerja dengan tujuan yang sama, yakni menciptakan lingkungan terbaik agar tim dapat bersaing di level tertinggi.

Pihak klub menyebut penghargaan yang diraih menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh tim selama satu musim penuh. Tidak hanya soal kemenangan di lapangan, tetapi juga bagaimana klub mampu membangun standar profesional dalam keseharian.

Menurut mereka, tantangan terbesar dalam sepak bola bukan hanya meraih sukses dalam satu musim, melainkan menjaga konsistensi untuk tetap kompetitif dalam jangka panjang. Karena itu, fokus utama klub saat ini adalah mempertahankan budaya kerja, struktur organisasi, dan mentalitas kemenangan yang sudah terbentuk.

Keberhasilan musim ini juga menjadi modal penting untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Dengan fondasi yang semakin kuat, klub berharap dapat terus berkembang dan menjaga performa di level tertinggi sepak bola Kamboja.