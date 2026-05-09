Tak Berdaya Tanpa Jay Idzes! Kapten Timnas Indonesia Absen Akibat Cedera, Sassuolo Tumbang 1-2 di Markas Torino

JawaPos.com - Sassuolo harus tumbang saat bertandang ke markas Torino dengan skor 1-2 dalam lanjutan kompetisi Serie A musim 2025/2026 yang berlangsung di Stadio Olimpico Grande Torino, Sabtu (9/5). Dalam laga itu, Jay Idzes harus absen akibat cedera tumit yang dialaminya saat melawan AC Milan.

Pertandingan berjalan sengit meski kedua tim gagal mencetak gol di babak pertama. Torino sebenarnya memiliki sejumlah peluang emas lewat sundulan Alieu Njie pada menit ke-11 tetapi masih membentur mistar. Memasuki babak kedua, Sassuolo berhasil memecah kebuntuan lebih dulu pada menit ke-51 lewat Kristian Thorstvedt. Gelandang asal Norwegia itu mencetak gol lewat sepakan kaki kiri dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan terobosan Luca Lipani sehingga membuat tim tamu unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, Torino meningkatkan intensitas serangan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-66. Giovanni Simeone sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui sundulan yang memanfaatkan umpan silang Enzo Ebosse.

Dilansir dari ESPN, hanya empat menit berselang, momentum berbalik ke kubu Torino. Tepatnya pada menit ke-70, Torino mencetak gol kemenangan lewat Marcus Pedersen. Bek sayap itu menyambut bola dengan sundulan dari jarak dekat yang mengarah ke sudut atas gawang Sassuolo dan mengubah skor menjadi 2-1.

Di sisa waktu pertandingan, Sassuolo berusaha keras menyamakan kedudukan. Beberapa peluang sebenarnya sempat tercipta, termasuk sepakan Darryl Bakola dan Armand Lauriente, tetapi semuanya berhasil digagalkan oleh Paleari yang tampil solid di bawah mistar.

Usai pertandingan, pelatih Torino Roberto D’Aversa mengaku puas dengan respons timnya, terutama kontribusi pemain pengganti yang dinilai menjadi kunci kebangkitan.

Sang pelatih menilai timnya seharusnya bisa mencetak gol lebih cepat di babak pertama jika lebih tajam dalam memanfaatkan peluang. Namun, D’Aversa juga mengakui kualitas Sassuolo sebagai tim yang terorganisir dengan baik, terlebih mereka datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan atas AC Milan.

“Kita juga tidak boleh lupa bahwa kami menghadapi tim yang kuat, terorganisir dengan baik, dan dilatih dengan sangat bagus yang datang setelah meraih kemenangan atas Milan,” ujar D’Aversa dikutip dari kanal YouTube Torino.

"Saya juga harus mengatakan bahwa benar, para pemain pengganti memberikan titik balik yang memungkinkan kami membalikkan keadaan dan itulah yang menjadi kepuasan bagi saya," lanjutnya.