Kata Kvicha Kvaratskhelia Usai PSG Tembus Final Liga Champions Bersama Arsenal 

Kvicha Kvaratskhelia terancam tidak bisa tampil untuk PSG. (Dok. Ligue 1)
JawaPos.com - Paris Saint-Germain kembali melangkah ke final Liga Champions setelah melewati duel dramatis melawan Bayern Munchen. Hasil imbang 1-1 di Allianz Arena sudah cukup membawa juara bertahan itu lolos dengan agregat tipis 6-5.
Salah satu pemain yang tampil menonjol dalam laga tersebut adalah Khvicha Kvaratskhelia. Winger asal Georgia itu memberikan assist penting untuk gol PSG dan kembali menunjukkan pengaruh besarnya dalam perjalanan tim menuju final.
Melansir Football London, setelah pertandingan, Kvaratskhelia langsung memberikan komentarnya mengenai keberhasilan PSG sekaligus tantangan besar yang sudah menunggu di Budapest: Arsenal.
“Sangat senang kami lolos ke final. Kami tahu akan sulit melawan Arsenal.”
Pemain berusia 25 tahun itu juga mengakui bahwa Bayern Munich memberikan perlawanan luar biasa dan menjadi salah satu lawan tersulit PSG musim ini.
“Bayern adalah salah satu tim terbaik saat ini. Pertandingan ini sangat sulit. Yang tersulit di musim ini.”
Baca Juga:Arsenal Lolos ke Final Liga Champions, Mikel Arteta Akui Sempat Kecewakan Pemain-pemainnya
Meski begitu, Kvaratskhelia merasa PSG telah membuktikan kualitas mereka dengan mampu melewati tim-tim besar di fase gugur Liga Champions.
“Kami menunjukkan bahwa kami mampu bermain melawan tim-tim ini. Saya akan memberikan segalanya untuk lambang ini.”
Komentar tersebut semakin memperlihatkan mentalitas PSG yang kini datang ke final dengan penuh kepercayaan diri setelah sukses menyingkirkan sejumlah klub elite Eropa.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama