M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 8 Mei 2026 | 01.43 WIB

Kata Kvicha Kvaratskhelia Usai PSG Tembus Final Liga Champions Bersama Arsenal 

Kvicha Kvaratskhelia terancam tidak bisa tampil untuk PSG. (Dok. Ligue 1)

JawaPos.com - Paris Saint-Germain kembali melangkah ke final Liga Champions setelah melewati duel dramatis melawan Bayern Munchen. Hasil imbang 1-1 di Allianz Arena sudah cukup membawa juara bertahan itu lolos dengan agregat tipis 6-5.

Salah satu pemain yang tampil menonjol dalam laga tersebut adalah Khvicha Kvaratskhelia. Winger asal Georgia itu memberikan assist penting untuk gol PSG dan kembali menunjukkan pengaruh besarnya dalam perjalanan tim menuju final.

Melansir Football London, setelah pertandingan, Kvaratskhelia langsung memberikan komentarnya mengenai keberhasilan PSG sekaligus tantangan besar yang sudah menunggu di Budapest: Arsenal.

“Sangat senang kami lolos ke final. Kami tahu akan sulit melawan Arsenal.”

Pemain berusia 25 tahun itu juga mengakui bahwa Bayern Munich memberikan perlawanan luar biasa dan menjadi salah satu lawan tersulit PSG musim ini.

“Bayern adalah salah satu tim terbaik saat ini. Pertandingan ini sangat sulit. Yang tersulit di musim ini.”

Meski begitu, Kvaratskhelia merasa PSG telah membuktikan kualitas mereka dengan mampu melewati tim-tim besar di fase gugur Liga Champions.

“Kami menunjukkan bahwa kami mampu bermain melawan tim-tim ini. Saya akan memberikan segalanya untuk lambang ini.”

Komentar tersebut semakin memperlihatkan mentalitas PSG yang kini datang ke final dengan penuh kepercayaan diri setelah sukses menyingkirkan sejumlah klub elite Eropa.

Editor: Banu Adikara
