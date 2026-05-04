Juara Liga Portugal! Andre Villas-Boas dari Bench ke Puncak, FC Porto Langsung Menggebrak

JawaPos.com - Menyandingkan gelar juara liga sebagai pemain dan pelatih klub sudah jamak. Tetapi, menyandingkan gelar juara liga sebagai pelatih dan presiden klub, terhitung langka.

Itulah yang dicapai Andre Villas-Boas setelah FC Porto memastikan gelar juara Primeira Liga 2025–2026 kemarin (3/5).

Kemenangan 1-0 atas klub yang sahamnya dimiliki bintang Real Madrid Vinicius Junior, FC Alverca, memastikan FC Porto memenangi gelar liga domestik ke-31. Gelar pertama Villas-Boas sebagai presiden Dragoes –sebutan FC Porto– sejak menduduki jabatan tersebut dua tahun lalu.

Sementara sebagai pelatih Dragoes, Villas-Boas pernah memenangi Primeira Liga pada 2010–2011, pada tahun keduanya melatih setelah debut bersama Academica de Coimbra (2009–2010).