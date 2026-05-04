Rizka Perdana Putra
Senin, 4 Mei 2026 | 17.37 WIB

Juara Liga Portugal! Andre Villas-Boas dari Bench ke Puncak, FC Porto Langsung Menggebrak

ANDRE VILLAS-BOAS. (Dok. Terminal News)

JawaPos.com - Menyandingkan gelar juara liga sebagai pemain dan pelatih klub sudah jamak. Tetapi, menyandingkan gelar juara liga sebagai pelatih dan presiden klub, terhitung langka.

Itulah yang dicapai Andre Villas-Boas setelah FC Porto memastikan gelar juara Primeira Liga 2025–2026 kemarin (3/5).

Kemenangan 1-0 atas klub yang sahamnya dimiliki bintang Real Madrid Vinicius Junior, FC Alverca, memastikan FC Porto memenangi gelar liga domestik ke-31. Gelar pertama Villas-Boas sebagai presiden Dragoes –sebutan FC Porto– sejak menduduki jabatan tersebut dua tahun lalu. 

Sementara sebagai pelatih Dragoes, Villas-Boas pernah memenangi Primeira Liga pada 2010–2011, pada tahun keduanya melatih setelah debut bersama Academica de Coimbra (2009–2010).

”Juara dengan hanya satu kali dalam 32 pertandingan dan pesaing kami masih belum terkalahkan (SL Benfica, Red), rasanya sungguh luar biasa,” kata Villas-Boas di laman resmi klub. 

