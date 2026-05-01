Kobbie Mainoo Perpanjang Kontrak di Manchester United: Debut Bersama Erik Ten Hag, Diabaikan Ruben Amorim, Kini Andalan Michael Carrick

JawaPos.com–Kobbie Mainoo siap membantu Manchester United meraih banyak trofi setelah resmi memperpanjang kontrak. Wonderkid 21 tahun tersebut akan terus membela Setan Merah hingga Juni 2031.

Bagi Kobbie Mainoo, Manchester United bukan hanya sekedar klub tapi juga rumah. Bersama Setan Merah, dia memiliki banyak kesempatan untuk mewujudkan mimpinya.

”Saya tumbuh besar menyaksikan dampak yang diberikan klub kami terhadap kota kami, dan saya menikmati tanggung jawab yang menyertai mengenakan seragam ini,” kata Kobbie Mainoo yang dikutip laman resmi Manchester United, Jumat (1/5).

”Dari The Cliff, ke Littleton Road, ke Carrington dan akhirnya Old Trafford, perjalanan sejauh ini sungguh luar biasa. Saya mendapat hak istimewa untuk mewujudkan mimpi saya setiap hari, dengan keinginan yang sama tak kenal lelah untuk sukses di sini seperti ketika saya bergabung dengan sesi latihan pertama saya pada usia enam tahun,” lanjut Kobbie Mainoo.

Bertahan di Old Trafford hingga 2031, membuat Mainoo ingin terus membantu Manchester United meraih trofi bergengsi. Apalagi, performa pemain nomor punggung 37 tersebut sedang meningkat.

”Kita semua bisa merasakan momentum yang semakin meningkat di dalam klub. Saya bertekad untuk meningkatkan performa dan memainkan peran saya dalam membantu Manchester United untuk secara rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi besar di tahun-tahun mendatang,” ungkap Mainoo.

Baca Juga:Jadwal Penjualan Tiket Chelsea vs AC Milan Tur Pramusim Jakarta

Gelandang kelahiran Stockport tersebut menembus skuad utama pada 2023 di era Erik ten Hag. Debut Mainoo terjadi pada laga perempat final Piala Liga (Carabao Cup) melawan Charlton Athletic di usia 17 tahun.

Setelah itu, Mainoo mulai menjadi pemain penting di lini tengah. Hasilnya, dia berhasil meraih dua trofi yaitu Carabao Cup 2023 dan Piala FA 2024 untuk Manchester United.