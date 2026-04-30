Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Kamis, 30 April 2026 | 23.31 WIB

Hakimi Cedera, PSG Kehilangan Bek Andalan Jelang Leg Kedua Semifinal Liga Champions Kontra Bayern Munchen

Bek andalan PSG Achraf Hakimi absen saat semifinal Liga Champions leg kedua. (@VibesFoot/X)

JawaPos.com - Kemenangan Paris Saint-Germain (PSG) atas Bayern Munich dengan skor 5-4 di semifinal Liga Champions harus dibayar mahal. Klub asal Prancis itu memastikan bek andalan mereka Achraf Hakimi mengalami cedera hamstring yang membuatnya harus menepi selama beberapa pekan.

Hakimi mengalami cedera pada leg pertama semifinal yang berlangsung di Parc des Princes, Rabu (29/4). Pemain asal Maroko itu terlibat benturan dengan Konrad Laimer di penghujung pertandingan.

Meski sempat mencoba melanjutkan permainan, kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk menyelesaikan laga, sedangkan PSG saat itu sudah tidak memiliki jatah pergantian pemain.

Dalam pernyataan resmi, PSG mengonfirmasi bahwa Hakimi mengalami cedera pada paha kanan. "Setelah mengalami cedera pada paha kanan saat pertandingan melawan Bayern Munich, Achraf Hakimi akan absen selama beberapa pekan ke depan," tulis klub.

Absennya Hakimi menjadi pukulan besar bagi PSG, terutama menjelang leg kedua yang akan digelar di markas Bayern, Allianz Arena pada Kamis (7/5). Kehilangan pemain andalanitu dapat memengaruhi keseimbangan permainan tim.

Jika mampu mempertahankan keunggulan agregat dan melaju ke final, PSG akan menghadapi pemenang antara Arsenal dan Atletico Madrid pada partai puncak yang dijadwalkan berlangsung 30 Mei mendatang.

Dilansir dari ESPN, Hakimi sendiri merupakan salah satu pemain kunci PSG musim ini. Hakimi bahkan menempati posisi keenam dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2025 yang membuktikan perannya sebagai salah satu bek terbaik dunia saat ini.

Selain itu, Hakimi juga diharapkan menjadi tulang punggung tim nasional Morocco pada Piala Dunia 2026. Maroko yang mencatat sejarah dengan mencapai semifinal pada edisi 2022, dijadwalkan menghadapi Timnas Brazil pada laga pembuka 13 Juni.

Tak hanya Hakimi, PSG juga mengumumkan kabar kurang menggembirakan lainnya. Kiper Lucas Chevalier dipastikan absen selama beberapa pekan setelah mengalami cedera paha saat sesi latihan. Chevalier yang sebelumnya duduk di bangku cadangan pada leg pertama, memang telah kehilangan posisi utama pada paruh kedua musim ini setelah tersaingi oleh Matvei Safonov.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore