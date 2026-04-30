Suporter yang Berlaku Rasis ke Marcus Rashford Dijatuhi Hukuman Penjara

JawaPos.com - Kasus rasisme kembali mencoreng dunia sepak bola Eropa. Kali ini, seorang suporter di Spanyol dijatuhi hukuman penjara bersyarat setelah terbukti melakukan pelecehan rasial terhadap Marcus Rashford saat pertandingan berlangsung.

Insiden tersebut terjadi dalam laga FC Barcelona melawan Real Oviedo di Stadion Carlos Tartiere pada September tahun lalu.

Dalam pertandingan itu, Rashford tampil sebagai starter dan membantu Barcelona meraih kemenangan 3-1 lewat kontribusi satu assist untuk Ronald Araujo.

Menurut laporan pengadilan di Oviedo, dikutip dari thesun.uk.co, pelaku terbukti melontarkan komentar bernada diskriminatif kepada penyerang asal Inggris tersebut dari tribun stadion.

Kasus itu kemudian dilaporkan ke pihak liga dan langsung diproses secara hukum.

Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama sembilan bulan kepada pelaku.

Namun sesuai aturan hukum di Spanyol, hukuman penjara di bawah dua tahun biasanya dapat ditangguhkan apabila pelaku tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Meski tidak langsung mendekam di penjara, pelaku tetap harus menjalani sejumlah syarat tambahan. Ia diwajibkan mengikuti program edukasi serta menerima hukuman larangan masuk stadion selama tiga tahun. Selain itu, pengadilan juga menjatuhkan denda sebesar 900 euro atau sekitar Rp16 juta.

Pihak La Liga menyambut putusan tersebut sebagai langkah penting dalam perang melawan rasisme di sepak bola Spanyol.