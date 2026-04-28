Diego Simeone Sesalkan Badai Cedera Atletico Madrid Jelang Hadapi Arsenal

JawaPos.com - Atletico Madrid harus menghadapi kenyataan pahit jelang laga besar kontra Arsenal di semifinal Liga Champions. Di saat momentum sedang dibutuhkan, badai cedera justru datang menghantam dan Pablo Barrios jadi korban terbarunya.

Gelandang muda tersebut mengalami cedera saat Atletico meraih kemenangan atas Athletic Club akhir pekan lalu. Ia bahkan harus ditarik keluar di tengah pertandingan, menambah daftar masalah kebugaran yang sudah beberapa kali menghampirinya musim ini.

Dengan kondisi tersebut, peluang Barrios tampil di leg pertama melawan Arsenal di Riyadh Air Metropolitano praktis sangat kecil. Bahkan, untuk leg kedua di London pun masih tanda tanya besar.

Melansir Football Espana, pelatih Atletico, Diego Simeone, tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Namun, seperti biasa, ia mencoba melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih luas.

“Saya belum melihatnya. Dokter akan memberi tahu kami cedera apa yang mungkin dialaminya. Hidup seringkali mempersulit kita dan hal itu terjadi padanya tahun ini, terkait cedera. Dia harus menganggapnya sebagai proses pembelajaran, dengan kekuatan dan kemauan untuk belajar dari apa yang terjadi padanya,” ujar Simeone.

“Dia harus kuat dan bekerja keras. Sebelum pertandingan, saya mengatakan kepadanya bahwa saya sangat mempercayainya, dia sangat penting bagi kami dan kami menunggunya. Mudah-mudahan cederanya seminimal mungkin dan dia bisa bersama kami di akhir musim.”

Pernyataan tersebut menunjukkan dua sisi: kekecewaan sekaligus dukungan penuh kepada sang pemain. Simeone tahu betul bahwa Barrios adalah bagian penting dalam rencana timnya.

Cedera ini terasa semakin berat karena datang di momen krusial. Semifinal Liga Champions bukan sekadar pertandingan biasa, dan kehilangan pemain di lini tengah bisa mengganggu keseimbangan tim secara keseluruhan.