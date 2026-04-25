Polemik Iran di Piala Dunia 2026: FIFA Harapkan Tetap Datang, Tolak Timnas Italia sebagai Pengganti

JawaPos.com - Akibat perang Timur Tengah lawan Amerika Serikat (AS), spekulasi Iran main di Piala Dunia 2026 yang satu dari tiga tuan rumahnya adalah AS masih simpang siur.

Di tengah situasi tersebut, muncul usulan Italia –empat kali juara Piala Dunia yang gagal lolos dari kualifikasi zona UEFA– untuk menggantikan Iran. FIFA memiliki kebijakan melakukannya mengacu pasal 6 ayat 7 terkait regulasi Piala Dunia 2026.

”Jika sebuah federasi peserta mengundurkan diri atau dikeluarkan dari Piala Dunia FIFA ke-26, FIFA akan memutuskan atas kebijakannya sendiri mengenai masalah tersebut dan akan mengambil tindakan yang dianggap perlu. FIFA dapat memutuskan, khususnya, untuk mengganti federasi tersebut dengan federasi lain,” begitu bunyinya seperti dilansir dari TyC Sports.

Namun, penolakan telah disampaikan Luciano Buonfiglio selaku presiden Komite Olimpiade Italia. ”Pertama, saya rasa itu tidak mungkin. Kedua, saya akan tersinggung. Anda harus mendapatkan tiket untuk main di Piala Dunia,” ucapnya.