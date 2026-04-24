Timnas Italia Tegas Tolak Gantikan Iran di Piala Dunia 2026, Menteri Olahraga: Gagasan Itu Tidak Pantas

Timnas Italia menolak tegas wacana gantikan Iran di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com–Pejabat olahraga Italia menegaskan bahwa timnas Italia tidak berminat menggantikan Iran di Piala Dunia 2026, menyusul wacana yang dilontarkan seorang pejabat pemerintahan Amerika Serikat. Pernyataan itu muncul di tengah spekulasi mengenai kemungkinan absennya Iran akibat situasi geopolitik di Timur Tengah.
Iran sendiri belum mengundurkan diri secara resmi dari turnamen dan tetap mempersiapkan diri untuk bertanding di Amerika Serikat. FIFA memastikan bahwa pertandingan fase grup Iran yang dijadwalkan berlangsung di Los Angeles dan Seattle pada Juni akan tetap berjalan sesuai rencana.
Gagasan penggantian Iran oleh Timnas Italia pertama kali diungkap Paolo Zampolli, utusan khusus Amerika Serikat yang mengaku telah menyampaikan ide itu kepada Presiden Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Dalam wawancara, Zampolli menegaskan bahwa usul itu bukan bermuatan politik, melainkan sebagai langkah antisipasi jika Iran batal tampil mendadak.
”Saya hanya punya mimpi. Permintaan saya adalah untuk rakyat Italia dan komunitas Italia-Amerika,” ujar Zampolli.
Namun, respons dari pihak Italia sangat tegas menolak. Menteri Olahraga Italia Andrea Abodi menyebut gagasan itu tidak mungkin dan tidak pantas.
”Kualifikasi ditentukan di lapangan. Bukan hal yang mungkin, dan juga tidak tepat,” kata Abodi.
Presiden Komite Olimpiade Italia Luciano Buonfiglio juga menilai ide tersebut tidak menghormati prinsip kompetisi. ”Saya akan merasa tersinggung. Anda harus pantas untuk tampil di Piala Dunia,” tandas Luciano Buonfiglio.
Sementara itu, Menteri Keuangan Italia Giancarlo Giorgett bahkan menyebut usul itu sebagai sesuatu yang memalukan. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan tanggapan yang belum tegas terkait kemungkinan pembatasan masuk bagi tim Iran. Trump menyebut pertanyaan tersebut menarik dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menambahkan bahwa tidak ada larangan bagi atlet Iran untuk masuk ke Amerika Serikat. Namun, dia mengisyaratkan potensi pembatasan terhadap pihak lain yang menyertai tim.
