M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 24 April 2026 | 20.51 WIB

Cedera hingga Akhir Musim, Ini Tanggapan Lamine Yamal

Lamine Yamal cedera dan terancam tidak mentas di Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari Barcelona sekaligus tim nasional Spanyol. Lamine Yamal harus menutup musim lebih cepat setelah mengalami cedera hamstring.

Kekhawatiran mulai muncul pada Rabu malam, saat Yamal terlihat terpincang-pincang keluar lapangan usai mencetak gol penalti dalam kemenangan 1-0 atas Celta Vigo. Selepas eksekusi tersebut, ia langsung memegangi paha kiri.

Cedera ini terjadi kurang dari dua bulan jelang Piala Dunia, yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 

Dengan performanya yang sedang menanjak, kehilangan Yamal tentu jadi pukulan besar bagi Spanyol. Apalagi, pemain berusia 18 tahun itu baru saja memainkan peran penting dalam kesuksesan negaranya di Euro 2024.

Setelah pemeriksaan lebih lanjut, dipastikan bahwa Yamal mengalami cedera hamstring yang memaksunya absen hingga sisa musim. 

Barcelona sendiri tinggal menyisakan enam pertandingan, dengan posisi mereka yang nyaman di puncak klasemen membuat gelar LaLiga kedua beruntun semakin di depan mata.

Melansir Daily Mail, meski harus menepi, Yamal tetap menunjukkan mentalitas kuat. Dalam unggahan di media sosial, ia menumpahkan perasaannya tanpa menahan diri:

"Cedera ini membuatku absen dari lapangan pada saat yang paling kuinginkan, dan ini menyakitkan lebih dari yang bisa kujelaskan,"

"Rasanya sakit tidak bisa berjuang bersama rekan satu tim, tidak bisa membantu saat tim membutuhkan saya. Tapi saya percaya pada mereka dan saya tahu mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka di setiap pertandingan."

Artikel Terkait
Lamine Yamal Cedera Hamstring, Barcelona Tak Lakukan Operasi dan Pastikan Tetap ke Piala Dunia 2026 Bersama Timnas Spanyol - Image
Sepak Bola Indonesia

Lamine Yamal Cedera Hamstring, Barcelona Tak Lakukan Operasi dan Pastikan Tetap ke Piala Dunia 2026 Bersama Timnas Spanyol

Jumat, 24 April 2026 | 05.26 WIB

Superstar Muda Spanyol Terancam Absen di Piala Dunia 2026! Lamine Yamal Cedera Usai Cetak Gol untuk Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Superstar Muda Spanyol Terancam Absen di Piala Dunia 2026! Lamine Yamal Cedera Usai Cetak Gol untuk Barcelona

Kamis, 23 April 2026 | 23.10 WIB

Bintang Barcelona Ukir Prestasi di Madrid, Lamine Yamal Dua Tahun Beruntun Raih Laureus Awards - Image
Sepak Bola Dunia

Bintang Barcelona Ukir Prestasi di Madrid, Lamine Yamal Dua Tahun Beruntun Raih Laureus Awards

Rabu, 22 April 2026 | 15.48 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

