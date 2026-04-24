Cedera hingga Akhir Musim, Ini Tanggapan Lamine Yamal

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari Barcelona sekaligus tim nasional Spanyol. Lamine Yamal harus menutup musim lebih cepat setelah mengalami cedera hamstring.

Kekhawatiran mulai muncul pada Rabu malam, saat Yamal terlihat terpincang-pincang keluar lapangan usai mencetak gol penalti dalam kemenangan 1-0 atas Celta Vigo. Selepas eksekusi tersebut, ia langsung memegangi paha kiri.

Cedera ini terjadi kurang dari dua bulan jelang Piala Dunia, yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Dengan performanya yang sedang menanjak, kehilangan Yamal tentu jadi pukulan besar bagi Spanyol. Apalagi, pemain berusia 18 tahun itu baru saja memainkan peran penting dalam kesuksesan negaranya di Euro 2024.

Setelah pemeriksaan lebih lanjut, dipastikan bahwa Yamal mengalami cedera hamstring yang memaksunya absen hingga sisa musim.

Barcelona sendiri tinggal menyisakan enam pertandingan, dengan posisi mereka yang nyaman di puncak klasemen membuat gelar LaLiga kedua beruntun semakin di depan mata.

Melansir Daily Mail, meski harus menepi, Yamal tetap menunjukkan mentalitas kuat. Dalam unggahan di media sosial, ia menumpahkan perasaannya tanpa menahan diri:

"Cedera ini membuatku absen dari lapangan pada saat yang paling kuinginkan, dan ini menyakitkan lebih dari yang bisa kujelaskan,"