M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 23 April 2026 | 20.04 WIB

Liam Rosenior Ditendang, Seberapa Besar Peluang Enzo Maresca Kembali ke Chelsea?

Pelatih Chelsea Liam Rosenior. (Dok. Chelsea)

JawaPos.com - Setelah Chelsea resmi berpisah dengan Liam Rosenior, berbagai spekulasi langsung bermunculan soal siapa pelatih berikutnya. Salah satu nama yang ikut terseret adalah mantan manajer mereka sendiri, Enzo Maresca.

Namun, jika berharap ada “comeback story” di Stamford Bridge, sepertinya fans harus menahan ekspektasi.

Reuni yang Tidak Akan Terjadi

Secara teori, kembalinya Maresca memang terdengar masuk akal. Ia pernah membawa Chelsea meraih trofi dan cukup memahami struktur tim.

Bahkan, kepergiannya di awal tahun lalu justru dianggap sebagai titik awal penurunan performa klub. Tapi dalam praktiknya, peluang itu nyaris nol.

Melansir The Chelsea Chronicle, laporan terbaru menyebutkan bahwa tidak ada rencana dari pihak klub untuk memulangkan Maresca. Bahkan, disebutkan bahwa “tidak ada peluang untuk reuni dalam bentuk apa pun.”

Dengan kata lain, pintu Stamford Bridge tampaknya sudah tertutup rapat untuk pelatih asal Italia tersebut, setidaknya selama struktur kepemilikan saat ini masih bertahan.

Arah Maresca Justru ke Klub Lain?

Alih-alih kembali ke Chelsea, Maresca justru dikaitkan dengan peluang besar di klub lain. Ia disebut-sebut masuk radar sebagai calon pengganti Pep Guardiola di Manchester City, jika sang manajer memutuskan hengkang di akhir musim.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Chelsea Pecat Liam Rosenior, McFarlane Sementara, Siapa Selanjutnya? - Image
Sepak Bola Dunia

Chelsea Pecat Liam Rosenior, McFarlane Sementara, Siapa Selanjutnya?

Kamis, 23 April 2026 | 20.00 WIB

Gary Neville Sebut Dua Pemain Senior Jadi Faktor Pemecatan Liam Rosenior di Chelsea - Image
Sepak Bola Dunia

Gary Neville Sebut Dua Pemain Senior Jadi Faktor Pemecatan Liam Rosenior di Chelsea

Kamis, 23 April 2026 | 19.59 WIB

Chelsea Tegas Tolak John Terry, McFarlane Tetap Jadi Solusi Sementara - Image
Sepak Bola Dunia

Chelsea Tegas Tolak John Terry, McFarlane Tetap Jadi Solusi Sementara

Kamis, 23 April 2026 | 19.54 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

