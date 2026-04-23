Liam Rosenior Ditendang, Seberapa Besar Peluang Enzo Maresca Kembali ke Chelsea?

Pelatih Chelsea Liam Rosenior. (Dok. Chelsea)
JawaPos.com - Setelah Chelsea resmi berpisah dengan Liam Rosenior, berbagai spekulasi langsung bermunculan soal siapa pelatih berikutnya. Salah satu nama yang ikut terseret adalah mantan manajer mereka sendiri, Enzo Maresca.
Namun, jika berharap ada “comeback story” di Stamford Bridge, sepertinya fans harus menahan ekspektasi.
Reuni yang Tidak Akan Terjadi
Secara teori, kembalinya Maresca memang terdengar masuk akal. Ia pernah membawa Chelsea meraih trofi dan cukup memahami struktur tim.
Bahkan, kepergiannya di awal tahun lalu justru dianggap sebagai titik awal penurunan performa klub. Tapi dalam praktiknya, peluang itu nyaris nol.
Melansir The Chelsea Chronicle, laporan terbaru menyebutkan bahwa tidak ada rencana dari pihak klub untuk memulangkan Maresca. Bahkan, disebutkan bahwa “tidak ada peluang untuk reuni dalam bentuk apa pun.”
Dengan kata lain, pintu Stamford Bridge tampaknya sudah tertutup rapat untuk pelatih asal Italia tersebut, setidaknya selama struktur kepemilikan saat ini masih bertahan.
Arah Maresca Justru ke Klub Lain?
Alih-alih kembali ke Chelsea, Maresca justru dikaitkan dengan peluang besar di klub lain. Ia disebut-sebut masuk radar sebagai calon pengganti Pep Guardiola di Manchester City, jika sang manajer memutuskan hengkang di akhir musim.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara