Liam Rosenior Ditendang, Seberapa Besar Peluang Enzo Maresca Kembali ke Chelsea?

JawaPos.com - Setelah Chelsea resmi berpisah dengan Liam Rosenior, berbagai spekulasi langsung bermunculan soal siapa pelatih berikutnya. Salah satu nama yang ikut terseret adalah mantan manajer mereka sendiri, Enzo Maresca.

Namun, jika berharap ada “comeback story” di Stamford Bridge, sepertinya fans harus menahan ekspektasi.

Baca Juga:Gary Neville Sebut Dua Pemain Senior Jadi Faktor Pemecatan Liam Rosenior di Chelsea

Reuni yang Tidak Akan Terjadi

Secara teori, kembalinya Maresca memang terdengar masuk akal. Ia pernah membawa Chelsea meraih trofi dan cukup memahami struktur tim.

Bahkan, kepergiannya di awal tahun lalu justru dianggap sebagai titik awal penurunan performa klub. Tapi dalam praktiknya, peluang itu nyaris nol.

Melansir The Chelsea Chronicle, laporan terbaru menyebutkan bahwa tidak ada rencana dari pihak klub untuk memulangkan Maresca. Bahkan, disebutkan bahwa “tidak ada peluang untuk reuni dalam bentuk apa pun.”

Dengan kata lain, pintu Stamford Bridge tampaknya sudah tertutup rapat untuk pelatih asal Italia tersebut, setidaknya selama struktur kepemilikan saat ini masih bertahan.

Arah Maresca Justru ke Klub Lain?