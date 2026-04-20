Atleti Terjebak di Titik Penalti! Dikalahkan Real Sociedad, Diego Simeone Gagal Juara Copa del Rey

Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone. (ig @simeone)
JawaPos.com — Ambisi Atletico Madrid memenangi trofi pertama musim ini dari Copa del Rey alias Piala Raja gagal terealisasi. Melawan Real Sociedad di Estadio de La Cartuja, Seville, kemarin WIB (19/4), Atletico harus takluk lewat drama adu penalti.
Bermain imbang 2-2 sampai babak tambahan, Atletico keok 3-4 dari babak adu penalti. Julian Alvarez dan Alexander Sorloth jadi dua eksekutor penalti klub berjuluk Los Colchoneros itu yang gagal menjalankan tugasnya.
’’Kami sudah bermain dengan bagus. Pemain memberikan semuanya yang mereka miliki. Sayangnya, mereka (Sociedad) bisa memenangi adu penalti,’’ ucap entrenador Atletico Diego Simeone, dilansir dari laman Diario AS.
Cholo, sapaan akrab Simeone menyebut kekalahan ini tidak membuat mentalitas Koke dkk runtuh. Terlebih mereka masih punya kans kembali berlaga di final dalam ajang Liga Champions.
Syaratnya, mereka harus bisa menyingkirkan Arsenal pada babak semifinal pekan depan. ’’Untuk bisa mencapai ke final, fans ingin kami menang. Kami tidak perlu banyak memberi janji,’’ tegas Cholo.
Arana yang Kembali Merana
Kegagalan Alvarez mengeksekusi penalti mengingatkan kegagalannya saat tertahan 1-1 melawan RCD Mallorca pada jornada kelima LALIGA, 22 September lalu.
Dalam babak adu penalti bersama Atletico, striker berjuluk Arana itu juga gagal menjalankan tugasnya pada second leg 16 Besar Liga Champions di musim lalu. Ketika itu, eksekusi penaltinya meleset. ’’Tapi, dia (Alvarez) tetaplah striker yang hebat,’’ puji kapten Atletico Koke, kepada Movistar.
Marrero Bukan Kebetulan
Portero Sociedad Unai Marrero mementahkan penalti dua striker Atletico, Alvarez dan Sorloth. Marrero jadi kunci kemenangan La Real, julukan Sociedad, di final Copa del Rey kali ini.
Berbicara pada laman Diario MARCA, Marrero mengaku telah mempelajari gaya tendangan penalti pemain Atletico. Termasuk Alvarez dan Sorloth. Masukan dari pelatih kiper Sociedad, Alex Remiro, juga menentukan.
’’Alex memberiku nasihat yang bagus, dia banyak membantuku. Sehingga, aku merasa tenang dan tidak banyak berpikir. Aku bisa menyelamatkan dua kali tendangan penalti, dan itu menyenangkan,’’ tutur Marrero.
