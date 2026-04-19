Arsenal Digugat Fans Uganda! Karena Picu Stres dan Cemas, Buntut Kalah dari AFC Bournemouth dan Manchester City

JawaPos.com - Hasil matchweek ke-32 Premier League merugikan Arsenal. The Gunners kalah 1-2 di kandang oleh AFC Bournemouth dan rival utama, Manchester City, menang 3-0 di kandang Chelsea.

Alhasil, keunggulan Arsenal atas City tereduksi hanya 6 poin (70-64). City juga memainkan satu laga lebih sedikit (31-32) dengan kedua tim bertemu di Stadion Etihad, Manchester, akhir pekan nanti (19/4).

Kondisi itu ternyata membuat fans Arsenal di Kampala, ibu kota Uganda, mengalami tekanan emosional. Seperti dilansir DAZN, Eric Kyama, Gooners –sebutan fans Arsenal– yang bekerja di sebuah agensi komunikasi sampai melayangkan gugatan kepada The Gunners.