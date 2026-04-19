Arsenal Digugat Fans Uganda! Karena Picu Stres dan Cemas, Buntut Kalah dari AFC Bournemouth dan Manchester City

Skuad tim Arsenal (Instagram @arsenal)
JawaPos.com - Hasil matchweek ke-32 Premier League merugikan Arsenal. The Gunners kalah 1-2 di kandang oleh AFC Bournemouth dan rival utama, Manchester City, menang 3-0 di kandang Chelsea.
Alhasil, keunggulan Arsenal atas City tereduksi hanya 6 poin (70-64). City juga memainkan satu laga lebih sedikit (31-32) dengan kedua tim bertemu di Stadion Etihad, Manchester, akhir pekan nanti (19/4).
Kondisi itu ternyata membuat fans Arsenal di Kampala, ibu kota Uganda, mengalami tekanan emosional. Seperti dilansir DAZN, Eric Kyama, Gooners –sebutan fans Arsenal– yang bekerja di sebuah agensi komunikasi sampai melayangkan gugatan kepada The Gunners.
”Performa mereka tidak bisa diterima dan telah menyebabkan stres, kecemasan, dan kerugian lainnya,” tulis Kyama dalam unggahan di media sosial dan diteruskan ke beberapa media besar di Inggris.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT