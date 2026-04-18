Simak Statistik Bertahan Tangguh Jay Idzes Setelah Sassuolo Tumbangkan Como

Jay Idzes dan Emil Audero menjadi sorotan media Italia setelah masuk daftar pemain sementara Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. (Sassuolo Calcio)

JawaPos.com - Jay Idzes membantu Sassuolo meraih kemenangan melawan Como 1907 di Liga Italia pekan ke-33. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Mapei Stadium, Jumat (17/4).

Sassuolo lebih banyak memberikan penguasaan bola kepada Como. Kedua tim baru saling membalas gol menjelang laga babak pertama berakhir.

Cristian Volpato membuka keunggulan Sassuolo setelah berhasil mencetak gol pada menit ke-42. Hanya berselang dua menit, M'Bala Nzola membawa Sassuolo unggul dengan dua gol.

Como tidak tinggal diam dengan sukses memperkecil ketertinggalan lewat gol yang dicetak oleh Nico Paz pada menit ke-45+2. Gol tersebut menjadi gol terakhir Como yang membuat mereka kalah dari Sassuolo.

Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, menunjukkan permainan solid di lini belakang. Hal tersebut terlihat dari statistik bertahan yang diperlihatkannya selama bermain melawan Como.

Melansir Fotmob, Jay Idzes melakukan lima sapuan yang menunjukkan permainan tangguhnya di lini belakang Sassuolo. Pemain berusia 25 tahun tersebut juga mampu melakukan dua tekel dan dua blok yang membuat penyerang Como sulit mencetak gol penyama kedudukan.