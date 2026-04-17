Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
17 April 2026, 23.40 WIB

Kiper Bayern Munich Manuel Neuer Akui Lakukan Blunder Lawan Real Madrid

Kiper Bayern Munich Manuel Neuer. (ig @fcbayern)

JawaPos.com–Kemenangan Bayern Munich atas Real Madrid di leg kedua Liga Champions memang terasa dramatis. Dan bagi Manuel Neuer, laga itu juga jadi campuran antara kesalahan fatal dan momen penebusan.

Kiper veteran Jerman itu tak menutup-nutupi blunder yang dia lakukan di awal pertandingan. Kesalahan distribusi bola darinya langsung dimanfaatkan Arda Guler untuk membuka keunggulan Real Madrid atas Bayern Munich di menit pertama.

Melansir Bavarian Foolball, dalam wawancara usai pertandingan, Manuer Neuer dengan jujur mengakui kesalahannya. ”Sebenarnya saya ingin mengoper bola ke Stani tetapi saya tidak menendangnya dengan baik. Guler bermain sangat baik dengan tembakan pertamanya,” ungkap dia.

Blunder tersebut memang jadi awal mimpi buruk bagi Bayern. Alih-alih mengontrol pertandingan, mereka justru langsung tertinggal dan harus bekerja ekstra keras untuk kembali ke jalur kemenangan.

Tak berhenti di situ, Neuer juga kebobolan gol kedua dari tendangan bebas Guler meski sempat menyentuh bola, ia terlambat bereaksi terhadap kecepatan tembakan tersebut.

Performa Neuer di laga ini jelas berbeda dibandingkan leg pertama. Tekanan tinggi membuatnya beberapa kali terlihat kurang solid, sesuatu yang jarang terjadi pada kiper sekelas dirinya.

Namun, satu hal yang patut dicatat: ia tidak larut dalam kesalahan. Di momen-momen krusial berikutnya, Neuer justru tampil lebih tenang dan membuat beberapa penyelamatan penting. 

Salah satunya saat menggagalkan peluang Kylian Mbappe dengan refleks cepat, momen yang mengingatkan pada penyelamatan ikoniknya di masa lalu.

Bayern Tunjukkan Mental Juara

Yang membuat cerita ini menarik, kesalahan Neuer tidak berujung fatal. Bayern Munich justru menunjukkan mental kuat dengan bangkit dari situasi sulit.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore