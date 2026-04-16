Andre Rizal Hanafi
17 April 2026, 03.01 WIB

Jadwal Fiorentina vs Crystal Palace: Link Live Streaming UECL dan Peluang Comeback La Viola

Fiorentina vs Crystal Palace akan menjalani leg kedua perempat final UEFA Conference League. (Dok. Fiorentina)

 

JawaPos.com - Pertandingan leg kedua perempat final UEFA Conference League akan mempertemukan Fiorentina kontra Crystal Palace dalam duel yang menentukan. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadio Artemio Franchi, Jumat (17/4/2026) pukul 02.00 WIB dan dapat disaksikan melalui layanan streaming Vidio.

Fiorentina datang ke pertandingan ini dengan beban cukup berat. Kekalahan 0-3 pada leg pertama membuat mereka harus bekerja ekstra keras jika ingin membalikkan keadaan. Situasi tersebut memaksa tim asal Italia itu tampil lebih menyerang sejak awal laga.

Dorongan untuk mencetak gol cepat diprediksi akan menjadi fokus utama Fiorentina. Bermain di hadapan publik sendiri tentu menjadi keuntungan, namun risiko juga tak kecil.

Terlalu agresif bisa membuka celah di lini belakang yang berpotensi dimanfaatkan oleh Crystal Palace.

Di sisi lain, Crystal Palace berada dalam posisi yang jauh lebih nyaman. Keunggulan agregat tiga gol memberi mereka fleksibilitas dalam mengatur tempo permainan.

Tim asal Inggris itu tidak perlu terburu-buru menyerang dan bisa lebih mengandalkan skema serangan balik cepat.

Performa Crystal Palace dalam beberapa laga terakhir juga cukup stabil. Mereka mampu menjaga konsistensi hasil, termasuk kemenangan penting di leg pertama. Hal ini menjadi modal besar untuk menghadapi tekanan dari tuan rumah.

Sementara itu, Fiorentina sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Kemenangan tipis atas Lazio dalam laga terakhir bisa menjadi suntikan moral.

Namun, tantangan yang dihadapi kali ini jelas berbeda karena mereka harus mengejar defisit cukup besar.

