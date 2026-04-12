Dari U-19 ke Tim Utama! Kisah Berani Marie-Louise Eta, Sosok yang Dipercaya Selamatkan Union Berlin dari Degradasi

JawaPos.com — Langkah berani diambil Union Berlin di momen krusial akhir musim. Nama Marie-Louise Eta tiba-tiba mencuri perhatian setelah dipercaya memimpin tim utama putra dalam situasi genting.

Pengumuman resmi klub datang tegas pada pukul 9 pagi dengan pesan penuh optimisme. “Energi baru untuk babak akhir: Marie-Louise Eta mengambil alih!” menjadi sinyal perubahan arah di tubuh Union Berlin.

Keputusan ini bukan sekadar pergantian pelatih biasa. Eta, yang sebelumnya menangani tim U-19, kini dihadapkan pada tekanan besar untuk menyelamatkan tim utama dari ancaman degradasi.

Tim utama Union Berlin memang sedang memasuki fase krusial musim ini. Mereka harus berjuang keras mengamankan poin demi tetap bertahan di kompetisi kasta tertinggi.

Dalam pernyataannya, Eta menunjukkan keyakinan tinggi menghadapi tantangan tersebut. “Saya senang klub telah mempercayakan tugas yang menantang ini kepada saya,” ujarnya.

Ia juga menekankan kekuatan kolektif sebagai kunci utama. “Salah satu kekuatan Union selalu terletak pada kemampuan kami untuk menyatukan semua sumber daya kami dalam situasi seperti ini.”

Optimisme itu bukan tanpa alasan. Eta percaya skuad yang ada mampu meraih hasil positif di sisa musim.

“Dan tentu saja, saya yakin bahwa kami akan mengamankan poin-poin penting dengan tim ini,” lanjutnya penuh keyakinan. Pernyataan tersebut menjadi suntikan moral penting bagi tim yang sedang tertekan.

Perjalanan Eta hingga ke titik ini bukanlah proses instan. Pelatih berusia 34 tahun itu telah melalui berbagai peran penting di Union Berlin dalam dua tahun terakhir.