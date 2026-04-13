Klasemen Liga Prancis: PSG Puncaki Posisi Teratas, Verdonk CS di Peringkat Ketiga

JawaPos.com–Paris Saint-Germain untuk sementara masih memuncaki klasemen Liga Prancis hingga pekan ke-29. Pada pekan itu PSG tidak bertanding karena laga pekan ini masuk daftar pertandingan tunda karena faktor laga Liga Champions.

Dilansir dari Antara, Les Parisiens yang telah memainkan 27 pertandingan berada di puncak klasemen dengan 63 poin, disusul Lens di peringkat kedua dengan 59 poin.

Pekan ini Lille berpesta empat gol tanpa balas di kandang Toulouse di Stadium de Toulouse, Toulouse, Minggu (12/4). Kemenangan ini membuat peluang Calvin Verdonk dan kawan-kawan masuk zona Liga Champions kian besar. Lille berada di peringkat ketiga dengan 53 poin.

Dalam laga lain, Marseille mengalahkan Metz 3-1, sehingga Mason Greenwood dan kawan-kawan terus bersaing memperebutkan tike Liga Champions, dengan bekal 52 poin di peringkat keempat.

Lyon juga kian memanaskan perburuan zona Eropa setelah memetik poin penuh kala mengalahkan Lorient dengan dua gol tanpa balas. Tim asuhan Paulo Fonseca berada di peringkat kelima dengan 51 poin.