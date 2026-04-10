Prediksi Serie A: Atalanta vs Juventus, Ujian Berat Bianconeri di Laga Tandang

Francisco Conceicao setelah cetak gol untuk Juventus di laga imbang lawan AS Roma. (Dok. Francisco Conceicao)

JawaPos.com - Persaingan papan atas Serie A musim 2025/2026 semakin memanas jelang pekan ke-32. Salah satu laga yang paling dinanti adalah pertemuan antara Atalanta kontra Juventus yang akan digelar Minggu, 12 April 2026 dini hari WIB.

Kedua tim sama-sama mengincar tiket ke Liga Champions, sehingga duel ini dipastikan berjalan ketat.

Bermain di kandang sendiri, Atalanta membawa modal positif. Tim asuhan Raffaele Palladino tampil cukup konsisten sepanjang tahun 2026.

Mereka hanya sekali menelan kekalahan di liga sejak pergantian tahun, sebuah catatan yang membuat mereka tetap bersaing di papan atas.

Kemenangan telak 3-0 atas Lecce pada laga sebelumnya menjadi bukti bahwa performa Atalanta sedang menanjak.

Selain solid di lini belakang, mereka juga menunjukkan ketajaman di lini depan. Kombinasi pemain muda dan pengalaman membuat permainan La Dea terlihat lebih matang.

Di sisi lain, Juventus datang dengan kepercayaan diri yang mulai pulih. Tim besutan Luciano Spalletti baru saja meraih kemenangan atas Genoa, yang memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi enam pertandingan di Serie A. Meski demikian, performa mereka belum sepenuhnya stabil.

Sebelum kemenangan tersebut, Juventus hanya mampu meraih dua kemenangan dari tujuh pertandingan.