Rizka Perdana Putra
09 April 2026, 23.16 WIB

Proyek Baru Kapten Barcelona: Ronald Araujo Bikin Siniar Bersama Istri

Pemain Barcelona asal Uruguay Ronald Araujo. (X/@leylahamed)&nbsp;

JawaPos.com -Tidak banyak pesepak bola aktif yang punya waktu membuat program siniar dalam mengisi aktivitas di luar lapangan.

Bek tengah sekaligus kapten FC Barcelona, Ronald Araujo, termasuk sedikit yang melakukannya.

Dilansir dari Barca Blaugranes, Araujo membuat siniar dengan sang istri, Abigail Olivera. Mereka menamakan video siniar mereka: ”Lo que no sabias” yang artinya ”Apa yang belum kalian tahu”.

Mereka baru merilis video siniar pertama di Instagram. Siniar itu sekaligus proyek pertama mereka setelah menikah tahun lalu. ”Pengalaman yang seru dan menarik,” kata Araujo. 

Artikel Terkait
Bek Barcelona Ronald Araujo Berjuang Melawan Masalah Kesehatan Mental - Image
Sepak Bola Dunia

Bek Barcelona Ronald Araujo Berjuang Melawan Masalah Kesehatan Mental

11 Februari 2026, 17.50 WIB

Barcelona Melangkah ke Semifinal Copa del Rey, Araujo Jadi Pahlawan! - Image
Sepak Bola Dunia

Barcelona Melangkah ke Semifinal Copa del Rey, Araujo Jadi Pahlawan!

05 Februari 2026, 19.09 WIB

Misi Bangkit di Camp Nou! Barcelona Bentrok Real Oviedo, Hansi Flick Beri Sinyal Mainkan Ronald Araujo - Image
Sepak Bola Dunia

Misi Bangkit di Camp Nou! Barcelona Bentrok Real Oviedo, Hansi Flick Beri Sinyal Mainkan Ronald Araujo

25 Januari 2026, 18.10 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

