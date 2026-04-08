Vitinha Sebut Tak Ada yang Difavoritkan dalam PSG vs Liverpool

JawaPos.com–Gelandang Paris Saint-Germain (PSG) Vitinha menilai tak ada tim yang difavoritkan dalam duel antara timnya dan Liverpool pada perempat final Liga Champions. PSG adalah juara bertahan sedankan performa The Reds musim ini berada di bawah performa terbaik.

”Ini Liverpool, tim besar dengan pemain hebat, apa pun bisa terjadi,” kata Vitinha dalam laman PSG pada Rabu (8/4).

Leg pertama PSG vs Liverpool akan digelar di Parc des Princes Kamis (9/4) pukul 02.00 WIB. Sementara itu, leg kedua dimainkan Rabu pekan depan pukul 02.00 WIB di Anfield.

”Satu hal yang pasti, kami akan bermain untuk menang, karena itu yang selalu kami inginkan,” ucap gelandang asal Portugal tersebut.

Ini pertemuan kedua secara beruntun antara PSG dan Liverpool di Liga Champions setelah musim lalu bertemu pada babak 16 besar. Les Parisiens bermain sangat baik di putaran pertama, namun kalah 0-1. Tapi pada leg kedua, mereka unggul 1-0 di Anfield, yang memaksa laga dilanjutkan ke adu penalti yang dimenangkan PSG.

”Banyak hal berubah dalam setahun, jadi musim ini akan sangat berbeda,” kata gelandang berusia 26 tahun itu.

Vitinha menyebut dukungan suporter di kandang akan memberikan energi luar biasa kepada PSG untuk menang. ”Mereka mendorong kami dan memberi kami motivasi lebih. Saya tidak perlu meminta mereka untuk mendukung sepenuh hati, karena saya tahu mereka akan melakukannya,” ucap Vitinha.

PSG diuntungkan karena mempunyai waktu istirahat lebih panjang dari laga leg pertama ke leg kedua. Semula, di tengah-tengah dua laga melawan Liverpool, PSG harus menghadapi Lens pada Sabtu pekan ini di Liga Prancis.