Luka Hodak Bisa Bela Malaysia, Bojan Hodak Beri Lampu Hijau untuk FAM

JawaPos.com–Kabar menarik datang dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Juru taktik asal Kroasia itu memberikan sinyal positif terkait peluang putranya, Luka Hodak, untuk membela Timnas Malaysia.

Dalam pernyataannya, Bojan Hodak mengaku tidak akan menghalangi jika Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) ingin memanggil Luka. Dia membuka pintu selebar-lebarnya bagi sang anak untuk mengejar peluang di level internasional, termasuk bersama skuad muda Malaysia.

Luka Hodak saat ini berusia 18 tahun dan tengah meniti karier di Eropa. Dia bermain untuk klub Kroasia, NK Trnje, yang dikenal sebagai salah satu tempat berkembangnya pemain muda potensial.

Dengan posisi utama sebagai bek kanan, Luka dinilai memiliki prospek cerah jika terus mendapatkan menit bermain reguler. Menariknya, Luka memiliki latar belakang yang membuatnya memenuhi syarat untuk membela lebih dari satu negara.

Dia lahir di Kuala Lumpur, tepatnya di kawasan Damansara, saat sang ayah berkarir di Malaysia. Hal tersebut membuatnya berpeluang memperkuat Timnas Malaysia selain Kroasia.

Meski demikian, hingga saat ini Luka masih belum menentukan pilihan terkait masa depan internasionalnya. Dia masih memiliki opsi untuk membela Kroasia, negara asal ayahnya, yang juga memiliki tradisi kuat di sepak bola Eropa.

Jika FAM bergerak cepat, Luka bisa menjadi tambahan kekuatan bagi Timnas Malaysia U-19. Apalagi, skuad muda Harimau Malaya dijadwalkan tampil dalam Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 pada Agustus 2026.

Situasi ini pun menjadi sorotan publik sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang menilai Malaysia berpotensi diuntungkan jika mampu meyakinkan Luka untuk bergabung. Di sisi lain, keputusan akhir tetap berada di tangan sang pemain.