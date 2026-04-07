Krisis Anfield! Mohamed Salah Dinilai Kehilangan Sentuhan, Jamie Carragher Beri Pesan Tegas untuk Bintang The Reds

Bintang Liverpool Mohamed Salah kembali jadi sorotan usai gagal mengeksekusi penaliti. (Dok. Mirror)
JawaPos.com–Krisis yang melanda Liverpool FC terus berlanjut dan semakin memperdalam keterpurukan sang juara bertahan Premier League. Kekalahan telak 4-0 dari Manchester City pada laga perempat final FA Cup, Sabtu (4/4), menjadi pukulan terbaru bagi The Reds.
Bek andalan Virgil van Dijk bahkan secara terbuka menuding timnya menyerah dalam pertandingan tersebut. Pernyataan itu memicu reaksi keras dari para penggemar, yang mulai mempertanyakan performa para pemain hingga pelatih Arne Slot dalam musim yang jauh dari harapan.
Performa buruk di Stadion Etihad menjadi sorotan, terutama bagi bintang utama Liverpool, Mohamed Salah. Penyerang berusia 33 tahun itu tampil tumpul di sisi kanan dan gagal mengeksekusi penalti yang menjadi kegagalan keduanya secara beruntun setelah sepakannya digagalkan kiper James Trafford.
Dengan maksimal sembilan pertandingan tersisa musim ini, kecuali jika Liverpool mampu menyingkirkan Paris Saint-Germain di perempat final UEFA Champions League, Salah dinilai berpotensi mengakhiri karir gemilangnya di Anfield dengan catatan yang kurang memuaskan.
Jurnalis Henry Winter menyebut bahwa Salah tampak kehilangan kepercayaan diri saat mengambil penalti.
”Dia tidak terlihat seperti Salah yang dulu. Dari ekspresi matanya, terlihat ada yang tidak beres," ujar Henry Winter di talkSPORT.
Dia juga menggambarkan Liverpool saat ini seperti berlari di atas pasir hisap, sulit bergerak dan kehilangan arah.
Namun, di tengah kritik yang mengalir, legenda klub Jamie Carragher justru memberikan pembelaan penuh kepada Salah. Meski sebelumnya sempat bersitegang, Carragher menegaskan bahwa sang pemain tetap layak dikenang sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah klub.
”Salah adalah pemain luar biasa sejak awal. Tidak banyak yang menyangka dia bisa mencapai level setinggi ini bersama Liverpool,” ujar Carragher.
