Usai Antar Negaranya ke Piala Afrika 2027, Tujuh Pemain Timnas Eritrea Dilaporkan Menghilang

JawaPos.com–Timnas Eritrea baru saja mencatatkan hasil apik dengan lolos ke Piala Afrika 2027, usai menaklukkan Eswatini pada jeda internasional yang lalu. Sayangnya, keberhasilan mereka justru tercoreng akibat tujuh pemain dilaporkan menghilang usai dua laga kontra Eswatini.
Melansir situs Foot Afrika, tujuh pemain timnas Eritrea dilaporkan menghilang usai tidak kembali ke negara asalnya usai membela The Red Sea Camels. Menurut situs tersebut, hanya tiga pemain yang bermain di liga lokal Eritrea yang pulang ke negaranya usai dua laga tersebut.
Alasan dibalik menghilangnya tujuh pemain timnas Eritrea masih menjadi tanda tanya. Namun situs tersebut memprediksi kalau ketujuh pemain tersebut memilih untuk membelot untuk menjadi warga negara lain.
Baca Juga:Wasit Michael Oliver Pimpin Duel Panas Real Madrid vs Bayern Munich, Siapa yang Diuntungkan?
Eritrea sendiri merupakan negara yang bisa dibilang cukup otoriter secara politik. Isaias Afwerki sudah menjabat sebagai presidek sejak merdeka pada 1993, dan masih bertahan hingga saat ini. Selain itu, Eritrea juga hanya memiliki satu partai politik yang dianggap legal.
Ini bukan kali pertama pemain timnas Eritrea melarikan diri saat membela tim nasional. Kejadian serupa sudah berulang kali terjadi, dan puluhan hingga ratusan pemain di kelompok umur hingga senior, baik timnas pria maupunputri, dilaporkan tidak kembali ke Eritrea usai menjalani laga internasional.
Misalnya saja pada Oktober 2021, lima pemain timnas putri Eritrea U-20 dikabarkan menghilang dari hotel saat menjalani laga tandang ke Uganda. Bahkan pada 2015, timnas senior pria Eritrea harus mengundurkan diri dari babak kualifikasi Piala Afrika, lantaran banyaknya pemain yang melarikan diri sehingga mereka tidak bisa menjalani laga melawan Sudan Selatan.
Baca Juga:Peringkat Klub di Perempat Final Liga Champions: Real Madrid dan Liverpool Diprediksi Tersingkir
Sementara itu, keberhasilan timnas Eritrea lolos ke Piala Afrika 2027 sendiri menjadi sebuah pencapaian tersendiri. Ini menjadi kali pertama timnas Eritrea lolos ke turnamen tersebut sejak merdeka pada.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven