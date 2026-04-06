Usai Antar Negaranya ke Piala Afrika 2027, Tujuh Pemain Timnas Eritrea Dilaporkan Menghilang

JawaPos.com–Timnas Eritrea baru saja mencatatkan hasil apik dengan lolos ke Piala Afrika 2027, usai menaklukkan Eswatini pada jeda internasional yang lalu. Sayangnya, keberhasilan mereka justru tercoreng akibat tujuh pemain dilaporkan menghilang usai dua laga kontra Eswatini.

Melansir situs Foot Afrika, tujuh pemain timnas Eritrea dilaporkan menghilang usai tidak kembali ke negara asalnya usai membela The Red Sea Camels. Menurut situs tersebut, hanya tiga pemain yang bermain di liga lokal Eritrea yang pulang ke negaranya usai dua laga tersebut.

Alasan dibalik menghilangnya tujuh pemain timnas Eritrea masih menjadi tanda tanya. Namun situs tersebut memprediksi kalau ketujuh pemain tersebut memilih untuk membelot untuk menjadi warga negara lain.

Eritrea sendiri merupakan negara yang bisa dibilang cukup otoriter secara politik. Isaias Afwerki sudah menjabat sebagai presidek sejak merdeka pada 1993, dan masih bertahan hingga saat ini. Selain itu, Eritrea juga hanya memiliki satu partai politik yang dianggap legal.

Ini bukan kali pertama pemain timnas Eritrea melarikan diri saat membela tim nasional. Kejadian serupa sudah berulang kali terjadi, dan puluhan hingga ratusan pemain di kelompok umur hingga senior, baik timnas pria maupunputri, dilaporkan tidak kembali ke Eritrea usai menjalani laga internasional.

Misalnya saja pada Oktober 2021, lima pemain timnas putri Eritrea U-20 dikabarkan menghilang dari hotel saat menjalani laga tandang ke Uganda. Bahkan pada 2015, timnas senior pria Eritrea harus mengundurkan diri dari babak kualifikasi Piala Afrika, lantaran banyaknya pemain yang melarikan diri sehingga mereka tidak bisa menjalani laga melawan Sudan Selatan.