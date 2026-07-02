Kelembapan Tinggi Jadi Ancaman Koleksi Museum, Tawarkan Solusi Dehumidifier Industrial

Dehumidifier industrial digunakan untuk menjaga kelembapan ruang penyimpanan museum dan aset bernilai tinggi agar tetap berada pada kisaran ideal serta mengurangi risiko kerusakan akibat udara lembap. (Istimewa)

JawaPos.com - Kelembapan udara yang tinggi di Indonesia menjadi tantangan dalam menjaga koleksi museum dan berbagai benda bersejarah agar tetap terawat. Tanpa pengendalian yang tepat, kondisi tersebut dapat memicu pertumbuhan jamur, mempercepat pelapukan material, hingga menyebabkan korosi pada koleksi berbahan logam.

"Kelembapan udara sering kali menjadi faktor yang kurang disadari, padahal dampaknya sangat besar terhadap kerusakan material," ujar Asisten Manager Brand Marketing Notale, Andri Sutanto. Menurut dia, Notale menghadirkan dehumidifier industrial untuk membantu menjaga kelembapan tetap berada pada level ideal sehingga koleksi museum maupun aset industri dapat terlindungi.

Indonesia sebagai negara tropis memiliki rata-rata kelembapan udara tahunan berkisar 70–90 persen Relative Humidity (RH). Angka tersebut jauh di atas kisaran ideal penyimpanan koleksi museum yang berada pada level 45–55 persen RH.

Paparan kelembapan yang tinggi secara terus-menerus dapat mempercepat kerusakan manuskrip kuno, arsip sejarah, lukisan, hingga artefak budaya. Material organik menjadi lebih mudah lapuk, jamur tumbuh lebih cepat, sementara koleksi berbahan logam rentan mengalami korosi.

Permasalahan serupa juga menjadi perhatian di berbagai negara. Pada 2025, konservator di National Museum of Denmark melaporkan temuan mikroorganisme jamur yang menyerang koleksi di sedikitnya 12 museum. Memasuki 2026, National Museum of History turut melaporkan kerusakan koleksi herbarium akibat tingginya kelembapan udara.

Melihat kondisi tersebut, Notale menghadirkan lini Dehumidifier Industrial yang dirancang untuk menjaga stabilitas kelembapan pada ruang penyimpanan berskala besar, mulai dari museum, galeri, ruang arsip, hingga berbagai fasilitas industri.