6 Makanan yang Mudah Basi dan Rusak Tanpa Disadari Kebanyakan Orang

JawaPos.com – Beberapa makanan dikenal mudah rusak, tampak baik-baik saja namun baunya mencurigakan.

Makanan tersebut bertahan beberapa jam di atas meja, perjalanan pulang yang hangat, atau satu hari ekstra di lemari es, hingga tiba-tiba basi.

Dan pada saat tanda-tanda kerusakan terlihat jelas, masa amannya sering kali sudah berakhir.

Yang mengejutkan adalah pembusukan tidak selalu ditandai dengan jamur yang terlihat atau bau asam yang tajam.

Beberapa makanan mengalami penurunan tekstur, rasa, dan keamanan jauh sebelum terlihat jelas rusak.

Dilansir Indiatimes, berikut enam makanan yang mudah basi dan rusak daripada yang disadari kebanyakan orang.

1. Potongan buah

Sebuah apel utuh dapat disimpan dengan aman di atas meja selama beberapa hari. Namun, begitu dipotong, waktu penyimpanannya berubah.

Setelah buah dipotong, kulit pelindungnya hilang dan daging buah yang terbuka menjadi rentan terhadap oksigen, kehilangan kelembapan, dan bakteri dari tangan, pisau, serta talenan.