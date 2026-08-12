Digitalisasi Properti Surabaya Makin Berkembang, BSS Parking Perkenalkan Sistem VLOWX

JawaPos.com - Digitalisasi pengelolaan kawasan hunian mulai menjadi perhatian serius di tengah kebutuhan pengelola properti untuk membuat operasional yang terintegrasi.

Sistem pengelolaan akses kendaraan yang sebelumnya banyak mengandalkan proses konvensional kini mulai diarahkan pada teknologi yang dapat menghubungkan aspek keamanan, layanan penghuni, hingga administrasi di sesuatu kawasan hunian.

Perkembangan tersebut turut mendorong PT Bahana Security Sistem (BSS Parking) memperkenalkan sistem VLOWX dalam kegiatan VLOWX Residential Access Technology Roadshow 2026 di Surabaya.

Kegiatan yang mengangkat tema "The Future of Residential Access" tersebut diikuti para peserta dari sektor properti. Mulai dari pengembang, manajemen estate, pengelola apartemen, konsultan, hingga pengambil keputusan.

CEO sekaligus Founder PT Bahana Security Sistem Felix Panjaitan mengatakan, kebutuhan pengelolaan kawasan hunian telah mengalami perubahan. Menurut dia, sistem akses kendaraan tidak lagi hanya berkaitan dengan mekanisme buka-tutup gerbang.

"Selama bertahun-tahun kami mengembangkan solusi akses kendaraan di berbagai kawasan di Indonesia, kami melihat bahwa kebutuhan industri properti telah berkembang," kata Felix dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, pengelola kawasan kini membutuhkan sistem yang dapat menghubungkan sejumlah aktivitas dalam operasional properti. Aspek yang dimaksud mencakup keamanan, operasional, layanan penghuni, hingga pengelolaan kawasan.

Dalam kegiatan tersebut, BSS Parking memperkenalkan VLOWX sebagai sistem yang menggabungkan teknologi Residential Access & Community Management dalam satu dasbor.