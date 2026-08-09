Sinergi Lintas Ekosistem, Bank Mandiri Gaet Paramount Dukung Pertumbuhan Properti Berkelanjutan

JawaPos.com - Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sinergi lintas sektor. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, bank bersandi saham BMRI ini kembali memperluas kolaborasi strategis dengan PT Paramount Enterprise International (Paramount) untuk menghadirkan solusi layanan perbankan yang terintegrasi sekaligus mendukung pengembangan kawasan properti yang berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan dua Nota Kesepahaman (MoU) pada Rabu (5/8). MoU pertama mengenai Kerja Sama Kawasan dan Penggunaan Jasa atau Produk Perusahaan, ditandatangani oleh Direktur Network & Retail Funding Bank Mandiri Jan Winston Tambunan dan SEVP Corporate Banking 1 Bank Mandiri Eny Kurniasih M. Mukarromah, bersama President Director Paramount M. Nawawi dan Director Paramount Chrissandy Dave Winata. MoU kedua mengenai Kerja Sama Pemasaran dan Penggunaan Jasa atau Produk Perusahaan, ditandatangani oleh Direktur Consumer Banking Bank Mandiri Saptari bersama Director Paramount Santi Meilawati.

Proses penandatanganan turut disaksikan oleh Direktur Risk Management Bank Mandiri Danis Subyantoro dan SEVP Risk Management Bank Mandiri Wildan Sanjoyo, bersama Board of Advisor Paramount Ervan Adi Nugroho dan Nurmiyanti Said serta Director Paramount Norman S. Daulay.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis kedua perusahaan dalam memperkuat integrasi layanan keuangan sekaligus mendukung pengembangan kawasan yang semakin modern, produktif, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi tersebut, Bank Mandiri akan menghadirkan layanan perbankan yang komprehensif untuk mendukung kebutuhan Paramount Group beserta entitas afiliasinya, mulai dari pengelolaan transaksi dan operasional perusahaan, digitalisasi layanan keuangan, hingga penyediaan solusi pembiayaan bagi konsumen melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

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Direktur Consumer Banking Bank Mandiri Saptari mengatakan, kolaborasi ini merupakan wujud komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan solusi finansial yang terintegrasi bagi pelaku usaha di berbagai sektor strategis. Menurutnya, sinergi dengan Paramount bukan sekadar memperluas kerja sama bisnis, tetapi juga menciptakan nilai tambah (value creation) yang mampu memperkuat ekosistem industri properti sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, Bank Mandiri terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor-sektor produktif, termasuk properti yang memiliki multiplier effect besar terhadap berbagai industri. Melalui integrasi solusi keuangan, layanan digital, hingga pembiayaan yang komprehensif, kami ingin menghadirkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan sekaligus mendukung Paramount mengembangkan kawasan yang tidak hanya menjadi pusat hunian dan bisnis, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Saptari dalam keterangan resmi, Minggu (9/8).

Menurut Saptari, sektor properti merupakan salah satu motor penggerak ekonomi nasional karena memiliki efek berganda terhadap lebih dari 180 subsektor industri. Oleh karena itu, Bank Mandiri akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pelaku usaha untuk memperkuat akses pembiayaan, mendorong pengembangan ekosistem bisnis, serta mendukung pembangunan kawasan yang mampu menciptakan dampak ekonomi yang semakin luas.

Ia menambahkan, kemitraan Bank Mandiri dan Paramount sejatinya telah berkembang melalui berbagai inisiatif strategis, mulai dari pengelolaan layanan payroll, digitalisasi sistem pembayaran kawasan melalui integrasi layanan perbankan, dukungan pembiayaan bagi pengembangan bisnis maupun konsumen, hingga implementasi berbagai inisiatif keberlanjutan. Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi tonggak penting untuk memperluas sinergi tersebut sehingga mampu memberikan nilai tambah yang semakin besar bagi seluruh pemangku kepentingan.

Bank Mandiri juga menyediakan solusi pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terdigitalisasi yaitu New Livin' KPR melalui aplikasi Livin' by Mandiri, inovasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan percepatan proses pembelian properti bagi masyarakat pada berbagai proyek Paramount, termasuk Paramount Serpong dan Paramount Petals.