Memiliki Warna Unik untuk Hunian Modern, Berikut Tips Merawat Meja Sintered Stone

Meja sintered stone Seamless sepanjang 5 meter. (IST)
JawaPos.com – Meja Sintered Stone menjadi salah satu furniture yang tak hanya memenuhi fungsi sebagai tempat taruh barang tapi juga memiliki sisi estetik. Cocok digunakan pada hunian modern, meja Sintered Stone bisa mempercantik ruangan.
Meja Sintered Stone umumnya memang terbutat dari batuan pilihan yang melalui proses dipadatkan hingga membentuk warna yang cantik. Salah satunya meja sintered stone Seamless sepanjang 5 meter menggunakan teknologi Sacmi Continua+ miliki Quadra.
“Dengan inovasi teknologi manufaktur di pabrik QUADRA, material alami pilihan dipadatkan hingga mencapai tingkat yang optimal dan daya serap air nyaris nol untuk menciptakan slab berukuran super besar dengan konsistensi struktural yang sempurna. Inilah hasilnya meja sintered stone 5 meter tanpa sambungan,” ujar Pimpinan QUADRA & ROMAN, Willie Low, dalam pameran keramika di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, baru-baru ini.
Menggunakan teknologi Italia, meja Sintered Stone Quadra tanpa sambungan ini memiliki warna yang cantik abu campur putih dengan guratan abu tua. Bahkan, teknologi ini memberikan keunggulan seperti meja yang nyaris tidak berpori, tahan gores, tahan noda, dan tahan panas.
Dikatakan Head of Marketing QUADRA & ROMAN, Pelly Sianova, permukaan tidak berpori dan mudah dibersihkan menjadikan meja seamless QUADRA sangat ideal untuk mendukung kebutuhan ruang modern. Penerapan ini bisa untuk aplikasi residensial seperti kitchen island mewah, maupun ruang komersial dan profesional seperti meja ruang rapat eksekutif (boardroom table).
“Sehingga membersihkannya cukup mudah, hanya cukup menggunakan air, tidak perlu menggunakan sabun pembersih,” ujar Pelly Sianova, dalam pencatatan Rekor MURI.
Tapi, memang dilihat dulu nodanya, kalau misalnya spidol permanen memang membutuhkan sedikit usaha untuk membersihkan meja Sintered Stone.
Meja Sintered Stone tanpa Sambungan Terpanjang Pertama
Meja Sintered Stone Seamless (Tanpa Sambungan) Terpanjang meraih rekor MURI pada ajang Keramika 2026. Pencapaian ini membuktikan keunggulan QUADRA dalam memadukan teknologi manufaktur lokal dan craftsmanshipkelas Internasional untuk mendukung tren arsitektur dan interior modern.
Wakil Direktur Utama MURI Osmar Semesta Susilo mengatakan, pemberian rekor MURI kepada QUADRA merupakan bentuk apresiasi karya dan inovasi anak bangsa dalam bidang ekonomi dan industri.
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