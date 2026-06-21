Vasanta Group Kembangkan Soutbank, Hunian Berbasis Alam di Kawasan Suburban 

JawaPos.com – Di tengah tumbuhnya minat terhadap hunian berbasis alam di kawasan suburban, prusahaan properti Vasanta Group melanjutkan pengembangan kawasan Shila at Sawangan dengan memperkenalkan Southbank sebagai cluster terbarunya.

Pengembangan ini melanjutkan portofolio proyek yang telah dikembangkan perusahaan, seperti Lake Series, Eco Town, dan The Peninsula, yang mencerminkan pendekatan Vasanta Group dalam mengembangkan kawasan terintegrasi di berbagai segmen.

President Director Shila at Sawangan, Mario Susanto, menyampaikan bahwa Southbank merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam menghadirkan hunian yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat urban saat ini.

“Kami melihat adanya pergeseran preferensi masyarakat yang semakin mengarah pada kualitas hidup yang lebih sehat dan seimbang. Southbank kami hadirkan sebagai bagian dari upaya menghadirkan ruang hidup yang mengintegrasikan fungsi, alam, dan kenyamanan dalam satu kawasan,” ujar Mario.

Southbank dirancang sebagai hunian tapak yang menempatkan kedekatan dengan alam sebagai bagian utama dari pengalaman tinggal. Berlokasi di area yang berdekatan dengan danau alami, cluster ini menawarkan suasana yang lebih tenang dengan akses langsung ke ruang terbuka seperti jogging track dan fasilitas olahraga, mendukung gaya hidup yang lebih aktif dan seimbang.

Dari sisi desain, Southbank mengusung arsitektur modern kontemporer dengan tata ruang yang fungsional dan bukaan yang optimal untuk pencahayaan serta sirkulasi udara. Lingkungan kawasan juga diperkaya dengan elemen lanskap seperti deretan pohon tabebuya yang memperkuat karakter visual sekaligus menciptakan suasana yang lebih asri.

Shila at Sawangan merupakan kawasan hunian modern terintegrasi seluas sekitar 130 hektare, yang dikelilingi oleh sekitar 26 hektare danau dan anak danau (creek) alami dengan latar Gunung Salak. Sekitar 55% dari total kawasan didedikasikan sebagai ruang terbuka hijau, menciptakan lingkungan yang lebih asri di tengah pertumbuhan wilayah sekitarnya.