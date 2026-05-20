Nuanu Park Disiapkan Jadi Pintu Masuk Baru Menuju Kawasan Kreatif di Bali

JawaPos.com — Di tengah berkembangnya tren ruang publik berbasis komunitas dan pengalaman keluarga, kawasan kreatif kini tak lagi hanya menjadi destinasi seni dan hiburan, tetapi juga ruang interaksi yang lebih terbuka bagi masyarakat. Konsep tersebut yang coba dihadirkan Nuanu Creative City melalui pengembangan Nuanu Park di Bali.

Taman publik seluas 1,6 hektare DI Nuanu Creative City akan menjadi pintu masuk utama bagi pejalan kaki menuju kawasan Nuanu Creative City menjelang peluncurannya pada musim panas mendatang.

Dirancang sebagai gerbang publik menuju kawasan kreatif Nuanu secara lebih luas, Nuanu Park akan menghadirkan perpaduan antara alam, seni, edukasi, rekreasi, dan pengalaman keluarga dalam satu lanskap yang terintegrasi.

Dikembangkan bersama seniman Bali, arsitek, pematung, penasihat budaya, dan berbagai pemangku kepentingan lokal, gerbang ini memadukan prinsip arsitektur Bali, kerajinan tradisional, serta teknologi multimedia kontemporer, termasuk instalasi media dan projection mapping. Berpusat pada simbolisme Athena dan Saraswati, gerbang ini merepresentasikan pengetahuan, kreativitas, serta keterhubungan antara tradisi dan inovasi, alam dan teknologi, serta identitas lokal Bali dalam dialog global yang lebih luas.

“Nuanu Park merupakan langkah penting dalam membuka Nuanu kepada lebih banyak orang,” ujar Lev Kroll, CEO Nuanu Creative City.

“Seiring berkembangnya ekosistem Nuanu, kami ingin pengalaman pertama saat memasuki Nuanu terasa lebih terbuka, mudah diakses, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari — bukan sesuatu yang tertutup atau terlalu formaL," ungkapnya.

Setelah resmi dibuka, Nuanu Park diharapkan menjadi bagian penting dalam membangun interaksi publik dengan Nuanu Creative City. Dengan menghadirkan aktivitas outdoor, masterclass, pengalaman keluarga, eksplorasi budaya, area ramah hewan peliharaan, serta ruang publik yang inklusif, taman ini akan menawarkan pengalaman baru bagi para pengunjung sejak momen pertama mereka tiba di Nuanu.