Trend Gaya Hidup Hemat Energi Kian Menguat di Tengah Dinamika Kehidupan Modern

JawaPos.com - Perubahan lanskap kebutuhan energi global dalam beberapa waktu terakhir mendorong munculnya kesadaran baru di tengah masyarakat: energi bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan sumber daya yang harus dikelola dengan bijak.

Perubahan ini terlihat dari bagaimana kebiasaan sederhana mulai menjadi rutinitas. Dari rumah hingga aktivitas di luar, masyarakat perlahan mengadopsi langkah-langkah kecil yang terasa natural, bukan dipaksakan.

Nyiayu Chairunnikma, Head of Marketing Semen Merah Putih, menyampaikan bahwa kekuatan utama dari gaya hidup hemat energi terletak pada konsistensi.

"Kesadaran itu penting, tetapi yang membuatnya berdampak adalah kebiasaan. Ketika langkah sederhana seperti mematikan lampu atau menggunakan energi seperlunya dilakukan setiap hari, di situlah perubahan besar mulai terbentuk," ujarnya.

Hunian kini tidak hanya soal estetika, tetapi juga soal bagaimana energi digunakan secara bijak. Beberapa langkah sederhana yang mulai banyak diterapkan antara lain dengan memanfaatkan cahaya alami di siang hari untuk menciptakan ruang yang lebih hidup sekaligus mengurangi penggunaan lampu.

Mengatur suhu AC di kisaran 24–26°C agar tetap sejuk tanpa konsumsi berlebih dan membiasakan mematikan perangkat elektronik saat tidak digunakan, bahkan untuk durasi singkat.

Gaya hidup hemat energi juga tercermin dalam mobilitas dan kebiasaan harian, seperti memilih berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum untuk jarak dekat hingga menengah, menggabungkan beberapa aktivitas dalam satu perjalanan untuk menghemat waktu dan bahan bakar.

Seiring waktu, praktik-praktik tersebut tidak lagi dianggap sebagai “usaha ekstra”, melainkan bagian dari identitas gaya hidup modern yang lebih mindful. Ada kepuasan tersendiri ketika aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih efisien, tanpa mengorbankan kenyamanan.

Nyiayu juga menambahkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pelaku industri menjadi kunci dalam memperluas adopsi gaya hidup ini. Edukasi yang berkelanjutan serta solusi yang relevan diyakini mampu menjadikan hemat energi sebagai kebiasaan yang semakin luas diterapkan.