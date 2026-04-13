Mohamad Nur Asikin
14 April 2026, 00.25 WIB

Kolaborasi Lumbung Coin dan ICAN Kembangkan Rukos Berkonsep Living and Learning

Acara workshop "Architecture Product Workshop" yang diselenggarakan Indonesia Construction Architecture Network (ICAN) bertema pengembangan rumah kos berkonsep living and learning di Hotel Alana, Malang. (Istimewa)

JawaPos.com - Sebagai kota pendidikan yang menjadi jujukan mahasiswa dari berbagai kota, Kota Malang menjadi perhatian investor untuk mengembangkan kawasan rumah kos (rukos). Salah satunya dilakukan perusahaan properti Lumbung Coin Eco-resort yang berkolaborasi dengan Indonesia Construction Architecture Network (ICAN) menggarap rukos yang memadukan konsep hunian (living)) dengan pembelajaran (learning) bagi penghuninya. 

Kedua institusi  melakukan pre-launching pembangunan rukos yang lokasinya berdekatan dengan  Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim III,  Junrejo, Kota Batu Malang, Minggu (12/4). Sebelumnya  ICAN juga menggelar "Architecture Product Workshop" yang dihadiri Ikatan Arsitektur Indonesia Jawa Timur Wilayah Malang di Hotel Alana, Malang. ICAN berpengalaman menyelenggarakan workshop online dan offline yang total sejak 2017 telah  10 ribu peserta yang terdiri atas pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan arsitektur. 

"Nantinya kami  membangun bootcamp di Lumbung Coin untuk menciptakan talenta-talenta di bidang digital yang siap bersaing di ekosistem digital lokal maupun global," kata  Direktur Utama Lumbung Coin Eco-resort, Rosantika dalam keterangannya, Senin.

Dia juga optimistis lewat bootcamp bisa melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas di bidang digital  sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap program pemerintah menciptakan 19 juta lapangan kerja baru. 

Kawasan ini dirancang sebagai ekosistem transformatif yang menyatukan hunian komunal modern dengan pusat pelatihan praktis berbasis industri untuk mencetak talenta unggul di era ekonomi digital.

Lumbung Coin Eco-resort dibangun diatas ketinggian 800 mdpl, dengan udara segar memberikan keuntungan psikologis yang besar. Lingkungan yang jauh dari hiruk-pikuk kawasan padat industri komersial, menjadikan keseimbangan sempurna antara living dan learning. Kawasan ini diharap dapat memecahkan batas ruang kelas dan ruang sosialisasi. Ide-ide brilian (startup) tidak hanya lahir dimeja pelatihan, tetapi juga saat ngopi santai disore hari.

Guna mewujudkan Living and Learning tersebut, Lumbung Coin juga menggandeng  VOCASIA penyedia platform pembelajaran digital (e-learning) yang baru-baru ini berkolaborasi dengan Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) di bidang sertifikasi manajemen risiko.

Direktur Utama Lumbung Coin Eco-resort, Rosantika berharap dengan mengombinasikan  hunian dengan pembelajaran dapat mencetak freelance digital yang pada akhirnya membuat penghuni akan tertantang untuk memilik income sendiri dengan keahlian digital yang dimilikinya bahkan sebelum menyelesaikan kuliahnya sudah bisa mandiri dan menciptakan peluang kerja bagi orang lain. 

Dia  menjelaskan unit yang dibangun di dalam kawasan hanya terbatas 67 unit rumah yang masing-masing terdiri atas 12 kamar. Dengan konsep muslim "friendly" maka hunian kos di dalamnya bakal dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tak hanya itu juga disediakan unit kos untuk keluarga. Serta satu tempat ibadah yang dapat dipakai bersama.

Chairman ICAN, Dian Putra memastikan dengan kehadiran bootcamp di dalam lingkungan kos bisa menjadi benefit bagi mahasiswa atau masyarakat. Harapannya tidak sekedar kuliah, tetapi  bisa ikut menciptakan peluang bisnis dengan talenta yang dimilikinya.

Artikel Terkait
11 Spot Kuliner Bubur Manado Termantul di Malang dengan Rasa Otentik Khas Sulawesi, Cocok Buat Sarapan - Image
Kuliner

11 Spot Kuliner Bubur Manado Termantul di Malang dengan Rasa Otentik Khas Sulawesi, Cocok Buat Sarapan

13 April 2026, 19.34 WIB

Simak Jadwal Waktu Shalat Untuk Wilayah Malang Besok Selasa, 14 April 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Waktu Shalat Untuk Wilayah Malang Besok Selasa, 14 April 2026

13 April 2026, 19.16 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

