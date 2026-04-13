Kolaborasi Lumbung Coin dan ICAN Kembangkan Rukos Berkonsep Living and Learning

JawaPos.com - Sebagai kota pendidikan yang menjadi jujukan mahasiswa dari berbagai kota, Kota Malang menjadi perhatian investor untuk mengembangkan kawasan rumah kos (rukos). Salah satunya dilakukan perusahaan properti Lumbung Coin Eco-resort yang berkolaborasi dengan Indonesia Construction Architecture Network (ICAN) menggarap rukos yang memadukan konsep hunian (living)) dengan pembelajaran (learning) bagi penghuninya.

Kedua institusi melakukan pre-launching pembangunan rukos yang lokasinya berdekatan dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim III, Junrejo, Kota Batu Malang, Minggu (12/4). Sebelumnya ICAN juga menggelar "Architecture Product Workshop" yang dihadiri Ikatan Arsitektur Indonesia Jawa Timur Wilayah Malang di Hotel Alana, Malang. ICAN berpengalaman menyelenggarakan workshop online dan offline yang total sejak 2017 telah 10 ribu peserta yang terdiri atas pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan arsitektur.

"Nantinya kami membangun bootcamp di Lumbung Coin untuk menciptakan talenta-talenta di bidang digital yang siap bersaing di ekosistem digital lokal maupun global," kata Direktur Utama Lumbung Coin Eco-resort, Rosantika dalam keterangannya, Senin.

Dia juga optimistis lewat bootcamp bisa melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas di bidang digital sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap program pemerintah menciptakan 19 juta lapangan kerja baru.

Kawasan ini dirancang sebagai ekosistem transformatif yang menyatukan hunian komunal modern dengan pusat pelatihan praktis berbasis industri untuk mencetak talenta unggul di era ekonomi digital.

Lumbung Coin Eco-resort dibangun diatas ketinggian 800 mdpl, dengan udara segar memberikan keuntungan psikologis yang besar. Lingkungan yang jauh dari hiruk-pikuk kawasan padat industri komersial, menjadikan keseimbangan sempurna antara living dan learning. Kawasan ini diharap dapat memecahkan batas ruang kelas dan ruang sosialisasi. Ide-ide brilian (startup) tidak hanya lahir dimeja pelatihan, tetapi juga saat ngopi santai disore hari.

Guna mewujudkan Living and Learning tersebut, Lumbung Coin juga menggandeng VOCASIA penyedia platform pembelajaran digital (e-learning) yang baru-baru ini berkolaborasi dengan Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) di bidang sertifikasi manajemen risiko.

Direktur Utama Lumbung Coin Eco-resort, Rosantika berharap dengan mengombinasikan hunian dengan pembelajaran dapat mencetak freelance digital yang pada akhirnya membuat penghuni akan tertantang untuk memilik income sendiri dengan keahlian digital yang dimilikinya bahkan sebelum menyelesaikan kuliahnya sudah bisa mandiri dan menciptakan peluang kerja bagi orang lain.

Dia menjelaskan unit yang dibangun di dalam kawasan hanya terbatas 67 unit rumah yang masing-masing terdiri atas 12 kamar. Dengan konsep muslim "friendly" maka hunian kos di dalamnya bakal dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tak hanya itu juga disediakan unit kos untuk keluarga. Serta satu tempat ibadah yang dapat dipakai bersama.