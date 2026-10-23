Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Diduga Angkat 2 Anaknya jadi Tenaga Ahli

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan disebut-sebut mengangkat dua putranya menjadi Tenaga Ahli (TA). Dua anak Gus Irfan yang diangkat menjadi TA yakni, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz.
Dugaan pengangkatan dua anak Menteri Haji dan Umrah menjadi Tenaga Ahli tersebar dalam media sosial Instagram. Akun bernama @perspektiv.idn mengunggah daftar pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah yang ditandatangani Mochamad Irfan Yusuf.
"Dua anak Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf, tercantum dalam daftar tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya," tulis akun @perspektiv.idn, Jumat (23/10).
Akun tersebut mempertanyakan dugaan konflik kepentingan dan transparansi terkait pengangkatan dua anak Menhaj sebagai Tenaga Ahli.
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"Pengangkatan ini memunculkan pertanyaan soal potensi konflik kepentingan dan transparansi dalam pengisian jabatan publik," tegasnya.
Barbarossa Muhammad Farros diduga merupakan putra Gus Irfan. Hal itu sebagaimana diakui Gus Irfan dalam unggahan akun media sosial Instagram, saat mendampingi putranya melangsungkan pernikahan pada Desember 2024.
"Dengan penuh rasa syukur kepada Allah, kami memohon doa dan restu atas pernikahan putra kami Barbarossa Muhammad Farros dan menantu kami Nadya Ainiyah Putri Pambudi," tulis @gus.irfanyusuf.
Sementara, Gibran Muhammad Fawwaz juga disebut-sebut putra dari Gus Irfan. Hal itu sebagaimana unggahan foto pernikahan Gibran Muhammad Fawwaz oleh Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi Nurdin, dalam media sosial Instagram, pada 16 Desember 2025.
"Selamat Berbahagia dan menempuh hidup baru kepada Gibran Muhammad Fawwaz, ananda dari Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan Yusuf," unggahnya.
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