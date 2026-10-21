Tetapkan 5 Tersangka Blackout Batam, Sahroni Minta Polri Dalami Keterlibatan Pihak Lain

Insiden listrik padam total atau blackout di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) pada 12 Oktober lalu berujung penetapan tersangka. Bareskrim Polri menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus yang disidik oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) pada Selasa (20/10).
Berdasar informasi yang disampaikan kepada awak media, 5 orang tersangka itu terdiri atas RB, ZR, DA, AWD, dan AEP. Tersangka AEP merupakan seorang kontraktor. Sedangkan 4 tersangka lainnya terdata sebagai petugas dari PLN di Batam.
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh. Irhamni menyampaikan bahwa 4 orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga lalai memastikan keamanan area gardu induk hingga hewan liar masuk ke kawasan berisi peralatan bertegangan tinggi.
Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa 25 saksi. Berdasar perkiraan polisi, kerugian negara akibat insiden tersebut mencapai Rp 57,3 miliar. Atas tindakan para tersangka kini dijerat pasal berlapis. Yakni Pasal 319 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 51 Ayat (1) UU Ketenagalistrikan.
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Jawa Pos
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