Tetapkan 5 Tersangka Blackout Batam, Sahroni Minta Polri Dalami Keterlibatan Pihak Lain

Kondisi Batam dan Bintan saat backout sedang terjadi. (SSCBATAM via Radar Batu)

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai kasus blackout listrik di Batam dan Bintan telah menimbulkan kerugian ekonomi yang begitu besar. Oleh karena itu, Polri perlu mengambil langkah tegas kepada para tersangka.

Sahroni mengatakan, pendalaman harus dilakukan penyidik dalam perkara ini. Tidak boleh hanya berhenti kepada temuan awal dan penetapan 5 tersangka.

“Jangan berhenti di temuan awal dulu, polisi harus tetap melihat apakah ini murni kelalaian semata atau sebenarnya ada pihak yang mendapat keuntungan? Itu perlu diselidiki lebih mendalam," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (21/10).

Menurutnya, tindakan pelaku telah menimbulkan kerugian besar. Penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas.

"Kelalaian ini harus tetap ada konsekuensinya. Karena dampaknya merugikan seluruh masyarakat di Pulau Batam dan Bintan. Kerugian ekonominya sangat besar sekali, aktivitas masyarakat jadi lumpuh, dan negara pun dirugikan,” imbuhnya.

Politikus Partai NasDem ini mendukung pemerintah melakukan evaluasi terkait standar pengamanan infrastruktur vital, seperti gardu induk. Langkah ini untuk mencegah peristiwa serupa terulang.

"Jika perlu melibatkan pihak-pihak, libatkan saja. Ini sangat vital. Kemarin karena gangguan hewan liar, ke depan bisa saja ada potensi sabotase oleh manusia, kalau standarnya terus menerus serentan ini. Maka harus ada pembenahan,” pungkasnya.

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