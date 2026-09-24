Setuju Parliamentary Threshold Disepakati Koalisi, PAN: Jangan Lebih dari 4 Persen

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan pembahasan mengenai parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen masih akan terus dilakukan oleh partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Menurutnya, angka PT untuk Pemilu 2029 nantinya akan ditentukan melalui kesepakatan bersama.

Viva menegaskan, PAN akan mengikuti keputusan yang dihasilkan dalam pembahasan antarpartai koalisi pemerintah. Namun, dia berharap angka ambang batas parlemen yang disepakati tidak melebihi 4 persen.

“Apapun keputusan dari kesepakatan partai koalisi pemerintah nantinya, PAN akan ikut,” kata Viva Yoga kepada wartawan, Kamis (24/9).

Meski menyerahkan keputusan kepada hasil pembahasan koalisi, Viva menilai batas maksimal 4 persen perlu dipertimbangkan. Dia menekankan sikap tersebut bukan karena PAN khawatir gagal memperoleh kursi di DPR.

“Hal ini bukan berarti PAN takut tak lolos ke Senayan,” ujarnya.

Viva menjelaskan, PAN memiliki catatan selalu berhasil melewati ambang batas parlemen sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2024. Hal itu terjadi meskipun sejumlah hasil survei elektabilitas PAN pada periode tertentu hanya berada di kisaran 1,5 hingga 2 persen.

Menurut Viva, keberadaan parliamentary threshold memang dapat menjadi salah satu instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Namun, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar penyederhanaan tersebut tidak menyebabkan terlalu banyak suara sah pemilih menjadi tidak terwakili.

Dia mencontohkan penerapan PT sebesar 4 persen pada Pemilu 2019 yang menyebabkan sekitar 13 juta suara sah pemilih tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR. Jumlah suara yang tidak terkonversi itu meningkat pada Pemilu 2024, dengan ambang batas yang sama, menjadi sekitar 17,3 juta suara.

Baca Juga:Penggemar Khawatirkan Kondisi Yoo Jae Suk yang Maksa Syuting Usai Drop

“Bila PT dinaikan di atas 4 persen, pemilu 2029 akan berkecenderungan terjadi disproporsional karena banyak suara sah pemilih tidak bisa dikonversi menjadi kursi sehingga tingkat representasi pemilu menjadi rendah,” papar mantan Presidium MN KAHMI itu.