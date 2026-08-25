Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Rabu, 26 Agustus 2026 | 00.57 WIB

Tangani Karhutla hingga Bencana Alam, Prabowo: Negara Dipastikan Hadir

Pidato Presiden Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pidato Presiden Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan kehadiran negara dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penanganan pasca gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Negara menegaskan, berbagai unsur dan peralatan dikerahkan untuk mempercepat penanganan karhutla dan bencana alam.

Kekuatan tersebut meliputi puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan sumur bor, ratusan pompa air, hingga ribuan personel yang diterjunkan ke lapangan.

“Kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar. Kita telah menunjukkan negara kita kuat,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam groundbreaking program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8).

Menurut Prabowo, besarnya sumber daya yang dikerahkan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi karhutla. Negara, kata dia, tidak akan membiarkan masyarakat menghadapi bencana seorang diri.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang berada di lapangan dan bekerja menangani berbagai kondisi darurat.

“Saya bangga dengan prestasi petugas-petugas kita di lapangan. Ini saya sampaikan pada kesempatan ini karena kita, walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyinggung penanganan bencana di Aceh yang menurutnya dapat ditangani dalam waktu relatif singkat. Ia juga mencontohkan respons pemerintah terhadap gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir,” ucapnya.

Prabowo menegaskan, kehadiran negara dalam menghadapi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Sebagai presiden, ia menyebut dirinya menerima mandat rakyat untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan negara dalam menghadapi berbagai tantangan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Ikut Prabowo Tinjau Karhutla, Menhut Ngaku Sudah Izin Mau Keliling Sumatera-Kalimantan - Image
Politik

Tak Ikut Prabowo Tinjau Karhutla, Menhut Ngaku Sudah Izin Mau Keliling Sumatera-Kalimantan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00.00 WIB

Karhutla Kalimantan Tembus 1.500 Ha, Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan hingga Bekukan Perizinan - Image
Nasional

Karhutla Kalimantan Tembus 1.500 Ha, Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan hingga Bekukan Perizinan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 18.47 WIB

Kemenhut Soroti 10 Persen Pemegang Konsesi Masih Tak Tertib Laporkan Kesiapan Karhutla - Image
Nasional

Kemenhut Soroti 10 Persen Pemegang Konsesi Masih Tak Tertib Laporkan Kesiapan Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 17.42 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore