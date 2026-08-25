Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Selasa, 25 Agustus 2026 | 18.47 WIB

Karhutla Kalimantan Tembus 1.500 Ha, Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan hingga Bekukan Perizinan

Prajurit TNI melakukan pemadaman karhutla. Saat ini puluhan ribu prajurit disiagakan dan belasan ribu telah dikerahkan untuk memadamkan api. (TNI) - Image

Prajurit TNI melakukan pemadaman karhutla. Saat ini puluhan ribu prajurit disiagakan dan belasan ribu telah dikerahkan untuk memadamkan api. (TNI)

JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif tegas kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan pada Selasa (25/8). 

Langkah ini diambil setelah hasil pengawasan mengonfirmasi adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melahap total area seluas 1.511,55 hektare di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Dari enam entitas usaha tersebut, lima perusahaan dikenai sanksi Paksaan Pemerintah. Sementara itu, PT MPK dijatuhi sanksi ganda berupa Pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah akibat karhutla di arealnya terbukti meluas dan terjadi secara berulang.

Sebaran dan Daftar Perusahaan Terdampak

Berdasarkan data pengawasan Kemenhut, kebakaran terbesar melanda lahan PT WEL di Kalimantan Barat dengan luas mencapai 760,51 hektare. Disusul oleh PT MPK seluas 394,83 hektare, PT WSP seluas 107,70 hektare, dan PT FI seluas 95,87 hektare yang ketiganya juga berlokasi di Kalimantan Barat.

Dua perusahaan lainnya yang turut dijatuhi sanksi adalah PT PSR di Kalimantan Timur dengan luas area terbakar 82,26 hektare, serta PT NES di Kalimantan Tengah dengan area terbakar seluas 70,38 hektare.

Inspeksi lapangan telah digelar oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan pada 10–14 Agustus 2026 untuk empat perusahaan di Kalimantan Barat. Adapun pemeriksaan terhadap PT NES dan PT PSR ditangani langsung oleh Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan.

Pemeriksaan ketat tersebut mencakup kesiapan regu pemadam, ketersediaan sarana air, menara pantau, sekat kanal, hingga sistem respons cepat. Di kawasan ekosistem gambut, perusahaan diwajibkan melakukan pemulihan fungsi hidrologis melalui penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta penataan tata air dan pemantauan tinggi muka air tanah.

Ancaman Sanksi Pidana bagi Pelanggar

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa perizinan berusaha membawa beban tanggung jawab mutlak untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sanksi administratif ditujukan untuk memaksa pemulihan, namun tidak menutup kemungkinan berlanjut ke ranah pidana.

"Perizinan berusaha memberikan hak untuk mengelola kawasan hutan, tetapi di dalamnya melekat kewajiban untuk menjaga dan mencegah kerusakan. Sanksi administratif kami gunakan untuk memaksa perbaikan, pemulihan, dan kepatuhan. Tetapi ketika ditemukan unsur pidana, proses pidana tetap berjalan," ujar Dwi Januanto Nugroho, Selasa (25/8).

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Menkeu Siap Cairkan Anggaran Karhutla Sumatera-Kalimantan: Asal Jangan Di-Markup! - Image
Ekonomi

Menkeu Siap Cairkan Anggaran Karhutla Sumatera-Kalimantan: Asal Jangan Di-Markup!

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02.41 WIB

Tangani Karhutla di Berau, Menhut Pastikan Habitat Orangutan Tak Terganggu - Image
Nasional

Tangani Karhutla di Berau, Menhut Pastikan Habitat Orangutan Tak Terganggu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02.00 WIB

Bukan dari Tepung Ubi, Pakar IPB Ini Pernah Uji Coba Pemadaman Api dengan Tepung Jagung - Image
Nasional

Bukan dari Tepung Ubi, Pakar IPB Ini Pernah Uji Coba Pemadaman Api dengan Tepung Jagung

Rabu, 26 Agustus 2026 | 23.58 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore