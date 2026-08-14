Bahas APBN 2027, Puan Maharani Minta Pemerintah Perhatikan 3 Aspek Utama Ini

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Istimewa)
JawaPos.com - Pembahasan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 perlu memperhatikan tiga aspek utama, mulai dari pendapatan negara, kualitas belanja, hingga pengelolaan defisit dan utang.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan, pendapatan negara harus dihimpun secara optimal tanpa melemahkan daya beli masyarakat maupun mengganggu keberlangsungan dunia usaha.
“Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban,” ujar Puan dalam Rapat Paripurna, Jakarta, Jumat (14/8).
Puan mengatakan, pemerintah perlu memastikan kebijakan penghimpunan pendapatan tidak hanya mengejar peningkatan penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam menanggung beban tersebut.
Aspek kedua yang menjadi perhatian DPR RI adalah kualitas belanja negara. Ia meminta belanja dalam APBN 2027 semakin efektif dan diarahkan pada program yang memberikan hasil.
“Kedua belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Lanjutnya, ia juga meminta agar defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.
“Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang,” ucapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur