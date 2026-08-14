Prabowo Bakal Beberkan RAPBN 2027 di Sidang Tahunan MPR

Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) di dampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Kegiatan kenegaraan itu menjadi bagian dari Sidang Tahunan MPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penyampaian pidato Presiden mengenai RAPBN 2027 menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian sidang tahunan tersebut.
"Ya, sidang tahunan ini, pidato Presiden dalam rangka APBN 2027, itu yang pertama," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Dasco, agenda kenegaraan tersebut diharapkan dapat berlangsung dengan tertib dan tanpa kendala.
Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. "Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan lancar," harapnya.
Pidato Presiden Prabowo menjadi salah satu momentum penting untuk menyampaikan gambaran mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun anggaran 2027.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga akan memaparkan sejumlah sasaran pembangunan serta kebijakan ekonomi makro yang menjadi landasan penyusunan APBN tahun mendatang.
Penyampaian RAPBN 2027 sekaligus menjadi pijakan bagi pemerintah dan DPR dalam membahas kebijakan anggaran, termasuk keberlanjutan berbagai program prioritas nasional di bawah pemerintahan Prabowo.
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Jawa Pos
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