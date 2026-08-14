Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Jumat, 14 Agustus 2026 | 15.14 WIB

Prabowo Bakal Beberkan RAPBN 2027 di Sidang Tahunan MPR

Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) di dampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos) - Image

Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) di dampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Kegiatan kenegaraan itu menjadi bagian dari Sidang Tahunan MPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penyampaian pidato Presiden mengenai RAPBN 2027 menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian sidang tahunan tersebut.

"Ya, sidang tahunan ini, pidato Presiden dalam rangka APBN 2027, itu yang pertama," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Dasco, agenda kenegaraan tersebut diharapkan dapat berlangsung dengan tertib dan tanpa kendala.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. "Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan lancar," harapnya.

Pidato Presiden Prabowo menjadi salah satu momentum penting untuk menyampaikan gambaran mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun anggaran 2027.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga akan memaparkan sejumlah sasaran pembangunan serta kebijakan ekonomi makro yang menjadi landasan penyusunan APBN tahun mendatang.

Penyampaian RAPBN 2027 sekaligus menjadi pijakan bagi pemerintah dan DPR dalam membahas kebijakan anggaran, termasuk keberlanjutan berbagai program prioritas nasional di bawah pemerintahan Prabowo.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prabowo Didesak Evaluasi MBG dan Klarifikasi Isu Nepotisme - Image
Politik

Prabowo Didesak Evaluasi MBG dan Klarifikasi Isu Nepotisme

Jumat, 14 Agustus 2026 | 13.44 WIB

PKB Bentuk Satgas Prabowonomics, Perkuat Agenda Prekonomian Presiden Prabowo - Image
Politik

PKB Bentuk Satgas Prabowonomics, Perkuat Agenda Prekonomian Presiden Prabowo

Jumat, 14 Agustus 2026 | 02.47 WIB

TNI AD Tuntaskan Pembangunan Ribuan Jembatan, Prabowo Nilai Jenderal Maruli Layak Menjabat KSAD - Image
Politik

TNI AD Tuntaskan Pembangunan Ribuan Jembatan, Prabowo Nilai Jenderal Maruli Layak Menjabat KSAD

Kamis, 13 Agustus 2026 | 23.28 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

5

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

6

3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min

7

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield 

10

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore