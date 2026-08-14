Buka Masa Sidang DPR 2026-2027, Puan Tegaskan Legislasi Harus Berpihak kepada Rakyat

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Pembukaan tersebut sekaligus menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029.

Puan menyampaikan, DPR bersama Pemerintah akan terus memastikan setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengedepankan kepentingan dan manfaat bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Rapat tersebut turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya.

"Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI Periode 2024–2029," kata Puan saat mengawali pidatonya.

Menurut Puan, memasuki tahun ketiga masa bakti DPR, ekspektasi masyarakat terhadap hasil pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah juga semakin tinggi. Karena itu, DPR dituntut untuk memastikan kerja parlemen benar-benar memberikan dampak yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bidang legislasi, Puan mengungkapkan DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan 28 RUU menjadi Undang-Undang sejak masa sidang pertama pada 2024 hingga masa sidang terakhir.

Sebanyak tiga UU berasal dari Komisi I, 10 UU dari Komisi II, tiga UU dari Komisi III, dua UU dari Komisi VI, serta masing-masing satu UU dari Komisi VII dan Komisi VIII. Sementara itu, Komisi XI dan Komisi XIII masing-masing menghasilkan dua UU.

"Badan Legislasi sebanyak 3 Undang Undang, Panitia Khusus sebanyak 1 Undang-Undang," ucap Puan.